Пенсіонер стверджував, що вибухівку йому підкинули. Як виявилося, заявник про "замінування" був нетверезий.

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Як пакет прищіпок став "бомбою"

Увечері 30 серпня, близько 22 години, 70-річний чоловік подзвонив до поліції. Він стверджував, що до його квартири хтось вдерся і залишив вибухівку. Патрульним він показав звичайну упаковку пластикових прищіпок.



Чоловік, який викликав патрульних через прищіпки

На пенсіонера патрульні склали адміністративний протокол за статтею 183 – Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб.

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У поліції закликали поважати роботу спецслужб та не зловживати повідомленнями на екстрені лінії. Там додали: від початку року патрульних викликали без вагомих на те причин 245 разів.

Нагадаємо. У березні 2021 року в Україні посилили відповідальність щодо повідомлень про неправдиві мінування. Тоді запровадили кримінальну відповідальність, за якою псевдомінувальникам світить від 4 до 8 років.

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