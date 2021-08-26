На сторінці суду у мережі повідомили, що він змушений тимчасово припинити роботу для проведення правоохоронними органами необхідних дій. На місце прибули піротехніки, поліція та медики.
Новина доповнюється …
У столиці 26 серпня повідомили про замінування Київського апеляційного суду. Зараз працівників евакуюють з будівлі.
Джерело:Київський апеляційний суд
На сторінці суду у мережі повідомили, що він змушений тимчасово припинити роботу для проведення правоохоронними органами необхідних дій. На місце прибули піротехніки, поліція та медики.
Новина доповнюється …