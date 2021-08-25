Чоловіка затримали під час спецоперації. Під час розглядання обвинувального акту в суді його визнали винним. Однак замість реального ув'язнення злочинець отримав два роки умовно.

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Чи набуло покарання сили, невідомо. Якщо ні, прокурори, можливо, подаватимуть на вирок апеляцію.

Граната була навчальною

  • Поліцейські дізналися про вчинення злочину від самої касирки. Жінка повідомила їм про нападника, який погрожував їй гранатою.
  • Коли працівниця обмінника натисла тривожну кнопку, зловмисник втік.
  • Правоохоронці досить швидко встановили особу розбійника. Ним виявився місцевий мешканець.
  • Чоловіка затримали бійці спецназу. У нього знайшли навчальну гранату.

У Подільському районному суді столиці визнали фігуранта справи винним, однак призначили йому максимально м'яке покарання – 3 роки ув'язнення. Втім, реальний термін позбавлення волі для нього замінили на іспитовий. Відтепер злочинцю доведеться 2 роки з'являтися до дільничого.

Якщо протягом випробувального терміну засуджений скоїть якесь правопорушення, його мають відправити за ґрати. За умови дотримання ним всіх вимог, судимість чоловіка погасять.