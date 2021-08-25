Чоловіка затримали під час спецоперації. Під час розглядання обвинувального акту в суді його визнали винним. Однак замість реального ув'язнення злочинець отримав два роки умовно.
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Граната була навчальною
- Поліцейські дізналися про вчинення злочину від самої касирки. Жінка повідомила їм про нападника, який погрожував їй гранатою.
- Коли працівниця обмінника натисла тривожну кнопку, зловмисник втік.
- Правоохоронці досить швидко встановили особу розбійника. Ним виявився місцевий мешканець.
- Чоловіка затримали бійці спецназу. У нього знайшли навчальну гранату.
У Подільському районному суді столиці визнали фігуранта справи винним, однак призначили йому максимально м'яке покарання – 3 роки ув'язнення. Втім, реальний термін позбавлення волі для нього замінили на іспитовий. Відтепер злочинцю доведеться 2 роки з'являтися до дільничого.
Якщо протягом випробувального терміну засуджений скоїть якесь правопорушення, його мають відправити за ґрати. За умови дотримання ним всіх вимог, судимість чоловіка погасять.