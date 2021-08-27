Після отримання повідомлення про наявність вибухівки у Печерському райсуді, з будівлі організували термінову евакуацію. Приміщення покинули 120 осіб.

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На місці події працюють слідчі та всі оперативни служби.

Всі засідання зупинили

Про "замінування" Печерського райсуду стало відомо близько 15:00 27 серпня.

Судді зупинили розгляд всіх справ, а працівники судової охорони організували виведення людей з приміщення.

До суду прибули кінологи та вибухотехніки, які почали обстежувати будівлю.

Якщо спеціалісти нічого небезпечного не знайдуть, слідчі відкриють кримінальне провадження за статтею про фейкове повідомлення про теракт. У разі, якщо поліцейські встановлять особу зловмисника та доведуть його провину, чоловіка можуть посадити на термін від 4 до 8 років.

Цього тижня у Києві "мінували" Хрещатик та апеляційний суд. Як стверджують правоохоронці, зазвичай зловмисники перебувають на тимчасово окупованих територіях або у Росії.