После получения сообщения о наличии взрывчатки в Печерском райсуде, из здания организовали срочную эвакуацию. Помещение покинули 120 человек.

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На месте происшествия работают следователи и все оперативные службы.

Все заседания остановили

О "заминировании" Печерского райсуда стало известно около 15:00 27 августа.

Судьи остановили рассмотрение всех дел, а работники судебной охраны организовали вывод людей из помещения.

В суд прибыли кинологи и взрывотехники, которые начали обследовать здание.

Если специалисты ничего опасного не найдут, следователи откроют уголовное производство по статье о фейковом сообщении о теракте. В случае, если полицейские установят личность злоумышленника и докажут его вину, мужчину могут посадить на срок от 4 до 8 лет.

На этой неделе в Киеве "минировали" Крещатик и апелляционный суд. Как утверждают правоохранители, обычно злоумышленники находятся на временно оккупированных территориях или в России.