Пенсионер утверждал, что взрывчатку ему подбросили. Как оказалось, заявитель о "заминировании" был нетрезв.

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Как пакет прищепок стал "бомбой"

Вечером 30 августа, около 22 часов, 70-летний мужчина позвонил в полицию. Он утверждал, что в его квартиру кто-то ворвался и оставил взрывчатку. Патрульным он показал обычную упаковку пластиковых прищепок.



Мужчина, который вызвал патрульных из-за прищепок

На пенсионера патрульные составили административный протокол по статье 183 – Заведомо ложный вызов специальных служб.

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В полиции призвали уважать работу спецслужб и не злоупотреблять сообщениями на экстренные линии. Там добавили: с начала года патрульных вызвали без веских на то причин 245 раз.

Напомним. В марте 2021 года в Украине усилили ответственность за сообщения о ложных минированиях. Тогда ввели уголовную ответственность, по которой лжеминировщикам светит от 4 до 8 лет.

Фейковые минирования: последние случаи