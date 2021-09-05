Паровий вибух стався близько 16:00. Про інцидент та потерпілих поліцію повідомив фельдшер швидкої допомоги.

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Причина вибуху – несправний котел

На місце події екстрено виїхала слідчо-оперативна група Білоцерківського райуправління поліції. За попередньою інформацією, причина вибуху – несправність одного з котлів.

В результаті постраждали 5 осіб. Двох потерпілих доставили до лікарні у Києві, решта – лікуються у Білоцерківській міській лікарні.

Зверніть увагу! Наразі інформації про стан постраждалих немає.

На заводі зараз працює слідча група / Фото Нацполіції

Дивіться на карті, де розташоване селище Гребінки:

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