Паровий вибух стався близько 16:00. Про інцидент та потерпілих поліцію повідомив фельдшер швидкої допомоги.
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Причина вибуху – несправний котел
На місце події екстрено виїхала слідчо-оперативна група Білоцерківського райуправління поліції. За попередньою інформацією, причина вибуху – несправність одного з котлів.
В результаті постраждали 5 осіб. Двох потерпілих доставили до лікарні у Києві, решта – лікуються у Білоцерківській міській лікарні.
На заводі зараз працює слідча група / Фото Нацполіції
Дивіться на карті, де розташоване селище Гребінки:
Коротко про останні інциденти з вибухами в Україні:
- Поблизу однієї з баз Кирилівки знайшли сховок із боєприпасами. На пляжі були патрони, гранати і навіть тротил. Небезпечну знахідку передали ДСНС.
- 2 вересня у Дніпрі в салоні автомобіля вибухнула граната.
- 1 вересня теж граната вибухнула на Прикарпатті. Цього разу – у одній з багатоповерхівок Калуша. Загинула людина.