Виявили зброю біля бази відпочинку "Озерна" у Кирилівці. Прикордонники зазначають, що отримали про це оперативну інформацію.

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Патрони, гранати і тротил у Кирилівці

Пакунок, в якому були небезпечні предмети, знайшли неподалік берегової лінії. На місце схованки одразу ж викликали рятувальників і поліцію. Місце схрону одразу ж оточили охоронці.

Знахідка у Кирилівці
Знахідка у Кирилівці – тротилова шашка / Фото Держприкордонслужби

Що знайшли у Кирилівці:

  • 83 патрони 5,45 міліметра,
  • 48 патронів 9 міліметрів,
  • 3 гранати Ф-1,
  • 6 електродетонаторів ЕДР,
  • 0,6 кг тротилу,
  • 2 запальні трубки.

Наразі небезпечну знахідку передали співробітникам ДСНС, триває перевірка.

Вибухівка у школі: резонансний випадок

  • У Сумах 1 вересня у школу викликали вибухотехніків.
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  • Виявилося, недарма: снаряд дійсно був бойовим та мав запал.
  • Боєприпас пролежав у шкільному музеї щонайменше 60 років. За висновком експертів, він міг вибухнути будь-якої миті.