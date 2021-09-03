Виявили зброю біля бази відпочинку "Озерна" у Кирилівці. Прикордонники зазначають, що отримали про це оперативну інформацію.

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Патрони, гранати і тротил у Кирилівці

Пакунок, в якому були небезпечні предмети, знайшли неподалік берегової лінії. На місце схованки одразу ж викликали рятувальників і поліцію. Місце схрону одразу ж оточили охоронці.



Знахідка у Кирилівці – тротилова шашка / Фото Держприкордонслужби

Що знайшли у Кирилівці:

83 патрони 5,45 міліметра,

48 патронів 9 міліметрів,

3 гранати Ф-1,

6 електродетонаторів ЕДР,

0,6 кг тротилу,

2 запальні трубки.

Наразі небезпечну знахідку передали співробітникам ДСНС, триває перевірка.

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