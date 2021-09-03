Обнаружили оружие возле базы отдыха "Озерная" в Кирилловке. Пограничники отмечают, что получили об этом оперативную информацию.

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Пакет, в котором были опасные предметы, нашли неподалеку береговой линии. На место тайника сразу же вызвали спасателей и полицию. Место тайника сразу же оцепили охранники.

Находка в Кирилловке – тротиловая шашка / Фото Госпогранслужбы

Что нашли в Кирилловке:

83 патрона 5,45 миллиметра,

48 патронов 9 миллиметров,

3 гранаты Ф-1,

6 электродетонаторов ЕДР,

0,6 кг тротила,

2 зажигательные трубки.

Сейчас опасную находку передали сотрудникам ГСЧС, идет проверка.

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