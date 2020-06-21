Взрыв газа в доме: как уберечь себя и близких
Газ является чрезвычайно опасным веществом, ведь не имеет цвета и является невидимым. При этом данное вещество достаточно взрывоопасное и может привести к ужасным последствиям. О том, как уберечь себя и родных от опасности – читайте в материале 24 канала.
Сначала надо понять, что ни один из предложенных методов не может дать 100% гарантии. Ведь утечка газа может возникнуть у соседей, а пострадают все. Однако несколько действенных способов все существует, сообщает 24 канал.
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Как минимизировать риск взрыва газа в квартире или доме
Если почувствовали запах газа – сразу звоните "104"
Если вдруг вам кажется, что в квартире или доме пахнет бытовым газом, не стесняйтесь и сразу звоните газовикам. Напомним, номер газовой службы – "104". Газовики должны срочно приехать на вызов и проверить, нет ли утечки газа.
Конечно, самостоятельно утечку газа трудно заметить, однако он все же имеет характерный запах. Пока вы ждете газовиков, надо перекрыть вентиль на трубе. Желательно создать сквозняк и предупредить об этом соседей.
Установите детектор газа
Если у вас нет газовой плиты, но есть газовый котел нужно установить отдельный детектор газа. К слову, в Европе они очень распространены и есть почти во всех домах с газовыми котлами.
Детектор газа бывает двух типов:
- встроенный;
- автономный.
Последние стоят сравнительно недорого, и их можно приобрести в любом строительном гипермаркете или в интернете. Как правило, при малейшей утечке газа такое оборудование подает звуковой сигнал, а в случае со встроенным датчиком – перекрывает подачу газа.
Автономный детектор газа / Фото PlaceTech
Придерживайтесь элементарных правил использования газового оборудования
- Если вы покидаете свое жилье надолго, то обязательно перекрывайте газовый вентиль. Ведь утечка может произойти, когда вас не будет дома.
- Кроме того, перед тем, как использовать плиту, следует проветрить кухню.
- Если вы замечаете какие-то странные моменты в работе вашей газовой плиты – сразу выключайте ее, перекрывайте вентиль, проветрите помещение и вызовите газовую службу.
Проводите профосмотр вашей техники
Каждый владелец квартиры несет ответственность за исправность своей техники. Поэтому делать профессиональный осмотр желательно не реже, чем раз в три года.
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Нужна хорошая вентиляция
Вентиляция должна быть расположена над вашим газовым оборудованием. Это один из надежных способов профилактики взрыва, ведь для взрыва газа нужна его определенная концентрация в воздухе.
Нужна хорошая вентиляция / Фото Unsplash
Самое важное – будьте бдительны
Вы можете сколько угодно соблюдать все меры безопасности, но никто не обезопасит вас от недобросовестных соседей или других форс-мажоров. Если вы слышите запах газа за пределами вашей квартиры, смело звоните в газовую службу.