Газ является чрезвычайно опасным веществом, ведь не имеет цвета и является невидимым. При этом данное вещество достаточно взрывоопасное и может привести к ужасным последствиям. О том, как уберечь себя и родных от опасности – читайте в материале 24 канала.

Сначала надо понять, что ни один из предложенных методов не может дать 100% гарантии. Ведь утечка газа может возникнуть у соседей, а пострадают все. Однако несколько действенных способов все существует, сообщает 24 канал.

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Как минимизировать риск взрыва газа в квартире или доме

Если почувствовали запах газа – сразу звоните "104"

Если вдруг вам кажется, что в квартире или доме пахнет бытовым газом, не стесняйтесь и сразу звоните газовикам. Напомним, номер газовой службы – "104". Газовики должны срочно приехать на вызов и проверить, нет ли утечки газа.

Конечно, самостоятельно утечку газа трудно заметить, однако он все же имеет характерный запах. Пока вы ждете газовиков, надо перекрыть вентиль на трубе. Желательно создать сквозняк и предупредить об этом соседей.

Установите детектор газа

Если у вас нет газовой плиты, но есть газовый котел нужно установить отдельный детектор газа. К слову, в Европе они очень распространены и есть почти во всех домах с газовыми котлами.

Детектор газа бывает двух типов:

встроенный;

автономный.

Последние стоят сравнительно недорого, и их можно приобрести в любом строительном гипермаркете или в интернете. Как правило, при малейшей утечке газа такое оборудование подает звуковой сигнал, а в случае со встроенным датчиком – перекрывает подачу газа.



Автономный детектор газа / Фото PlaceTech

Придерживайтесь элементарных правил использования газового оборудования

Если вы покидаете свое жилье надолго, то обязательно перекрывайте газовый вентиль. Ведь утечка может произойти, когда вас не будет дома. Кроме того, перед тем, как использовать плиту, следует проветрить кухню. Если вы замечаете какие-то странные моменты в работе вашей газовой плиты – сразу выключайте ее, перекрывайте вентиль, проветрите помещение и вызовите газовую службу.

Проводите профосмотр вашей техники

Каждый владелец квартиры несет ответственность за исправность своей техники. Поэтому делать профессиональный осмотр желательно не реже, чем раз в три года.

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Нужна хорошая вентиляция

Вентиляция должна быть расположена над вашим газовым оборудованием. Это один из надежных способов профилактики взрыва, ведь для взрыва газа нужна его определенная концентрация в воздухе.



Нужна хорошая вентиляция / Фото Unsplash

Самое важное – будьте бдительны

Вы можете сколько угодно соблюдать все меры безопасности, но никто не обезопасит вас от недобросовестных соседей или других форс-мажоров. Если вы слышите запах газа за пределами вашей квартиры, смело звоните в газовую службу.