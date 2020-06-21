Газ є надзвичайно небезпечної речовиною, адже не має кольору та є невидимим. Натомість ця речовина є доволі вибухонебезпечною та здатна призвести до жахливих наслідків. Про те, як вберегти себе та рідних від небезпеки – читайте у матеріалі 24 каналу.

Спершу треба зрозуміти, що жоден із запропонованих методів не може дати 100% гарантії. Адже витік газу може виникнути у сусідів, а постраждають всі. Однак декілька дієвих способів все є існує, повідомляє 24 канал.

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Як мінімізувати ризик вибуху газу в квартирі або будинку

Якщо відчули запах газу – одразу телефонуйте "104"

Якщо раптом вам здається, що у квартирі чи будинку тхне побутовим газом, не соромтеся і відразу телефонуйте газовикам. Нагадаємо, номер газової служби – "104". Газовики повинні терміново приїхати на виклик та перевірити, чи немає витоку газу.

Звісно, самотужки витік газу важко помітити, однак він все ж має характерний запах. Поки ви чекаєте газовиків треба перекрити вентиль на трубі. Бажано утворити протяг та попередити про це сусідів.

Встановіть детектор газу

Якщо у вас немає газової плити, але є газовий котел – потрібно встановити окремий детектор газу. До слова, в Європі вони дуже поширені й є майже у всіх будинках з газовими котлами.

Детектор газу буває двох типів:

вбудований;

автономний.

Останні коштують порівняно недорого і їх можна придбати у будь-якому будівельному гіпермаркеті або в інтернеті. Як правило, при найменшому витоку газу таке обладнання подає звуковий сигнал, а у випадку з вбудованим датчиком – перекриває подачу газу.



Автономний детектор газу / Фото PlaceTech

Дотримуйтеся елементарних правил використання газового обладнання

Якщо ви покидаєте своє помешкання надовго, то обов'язково перекривайте газовий вентиль. Адже витік може відбутися, коли вас не буде вдома. Крім того, перед тим, як використовувати плиту, слід провітрити кухню. Якщо ви помічаєте якісь дивні моменти у роботі вашої газової плити – відразу вимикайте її, перекривайте вентиль, провітрюйте приміщення та викликайте газову службу.

Проводьте профогляд вашої техніки

Кожен власник квартири несе відповідальність за справність своєї техніки. Тому робити професійний огляд бажано не рідше, ніж раз на три роки.

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Потрібна хороша вентиляція

Вентиляція має бути розташована над вашим газовим обладнанням. Це є одним з надійних способів профілактики вибуху, адже для вибуху газу потрібна його певна концентрація в повітрі.



Потрібна хороша вентиляція / Фото Unsplash

Найважливіше – будьте пильні

Ви можете скільки завгодно дотримуватися всіх заходів безпеки, але ніхто не убезпечить вас від недобросовісних сусідів або інших форс-мажорів. Якщо ви чуєте запах газу за межами вашої квартири, сміливо телефонуйте у газову службу.