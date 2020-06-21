Місце вибуху у Києві зняли з дрона, прибули Кличко й Аваков: що там відбувається
У київській багатоповерхівці 21 червня стався вибух через витік газу. Станом на 12:00 повідомляють про двох загиблих, рятувальники змогли евакуювати 21 людину, ще щонайменше 3 особи перебувають під завалами.
Найбільше постраждали квартири, що розташовані з четвертого по восьмий поверх. Журналіст Арсеній Галушка оприлюднив у фейсбуці відео з місця події, зняте за допомогою дрона.
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Наразі на місці події перебувають рятувальники, Нацгвардія, мер Києва Віталій Кличко і очільник МВС Арсен Аваков.
Що сказав Віталій Кличко
Мер міста зауважив, що зруйнований будинок розберуть. Кличко додав, що на місці трагедії працюють волонтери "Червоного Хреста" та встановлюють намети. Перше завдання – розв'язати проблему з поселенням людей, які втратили квартири.
Робимо все, щоб у людей було все необхідне. Людей поселять зараз в інтернаті, що розташований на Харківському шосе,
– сказав Кличко.
Він повідомив, що, за попередньою інформацією, з будинку евакуювали всіх людей. Водночас рятувальники продовжують разом з кінологами розбирати завали і шукати людей.
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На місце події прибув мер Києва Віталій Кличко / Фото Bukvu.com
Місце вибуху у Києві зняли з дрона: дивіться відео
Вибух у Києві: все, що відомо
- Вибух стався 21 червня о 10:00 у дев'ятиповерховому житловому будинку, що розташований на вулиці Соломії Крушельницької, 1/5.
- Рятувальники евакуювали 21 людину, щонайменше 3 особи перебувають під завалами, ще трьох вже дістали рятувальники.
- Внаслідок вибуху у багатоквартирному будинку в Києві шматки бетону і уламки віконних рам засипали спортивний майданчик і розчавили припарковану внизу машину.
- Біля зруйнованого будинку працює кран. Рятувальники змушені діяти дуже обережно, адже конструкції пошкоджені. Наразі роблять все, щоб не впав 9 і 10 поверх.
- Мешканці будинку розповіли, що за кілька днів до вибуху приходили газовики і проводили якісь перевірки. Після цього в будинку було чути запах газу.