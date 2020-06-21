У київській багатоповерхівці 21 червня стався вибух через витік газу. Станом на 12:00 повідомляють про двох загиблих, рятувальники змогли евакуювати 21 людину, ще щонайменше 3 особи перебувають під завалами.

Найбільше постраждали квартири, що розташовані з четвертого по восьмий поверх. Журналіст Арсеній Галушка оприлюднив у фейсбуці відео з місця події, зняте за допомогою дрона.

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Наразі на місці події перебувають рятувальники, Нацгвардія, мер Києва Віталій Кличко і очільник МВС Арсен Аваков.

Що сказав Віталій Кличко

Мер міста зауважив, що зруйнований будинок розберуть. Кличко додав, що на місці трагедії працюють волонтери "Червоного Хреста" та встановлюють намети. Перше завдання – розв'язати проблему з поселенням людей, які втратили квартири.

Робимо все, щоб у людей було все необхідне. Людей поселять зараз в інтернаті, що розташований на Харківському шосе,

– сказав Кличко.

Він повідомив, що, за попередньою інформацією, з будинку евакуювали всіх людей. Водночас рятувальники продовжують разом з кінологами розбирати завали і шукати людей.

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На місце події прибув мер Києва Віталій Кличко / Фото Bukvu.com

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