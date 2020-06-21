Прокуратура міста Києва 21 червня відкрила кримінальну справу через вибух газу в багатоповерхівці. На місце трагедії приїхали глава МВС Арсен Аваков і мер столиці Віталій Кличко.

За якою статтею відкрили кримінальну справу

Провадження відкрили за частиною 2 статті 270 (порушення встановлених вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці встановлюють всі ймовірні причини вибуху. Про це повідомляє пресцентр прокуратури Києва.

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Реакція Авакова та попередні причини вибуху

На місце вибуху прибув глава МВС Арсен Аваков. Він наразі оглядає місце трагедії.

За словами Авакова зараз розглядають дві версії причини вибуху:

вибух газоповітряної суміші,

вибухового пристрою.

Зараз вибухотехніки взяли на експертизу матеріали. Він додав, що знадобиться 30 – 40 хвилин для встановлення причини вибуху.

Зверніть увагу! Із розповідями очевидців щодо моменту вибуху та його обставин можна ознайомитись за посиланням.

Вибух у багатоповерхівці в Києві: останні новини

Вибух стався близько 10 ранку в житловому 9-поверховому будинку по вулиці Соломії Крушельницької, 1/5. В результаті вибуху зруйновано міжповерхові перекриття 4, 5, 6, 7 поверхів.

Рятувальники евакуювали 21 людину. В результаті вибуху, станом на 12:00, загинули двоє людей. Триває ліквідація наслідків вибуху. Під завалами досі можуть залишатися люди.

Спочатку основною причиною в ДСНС вказали вибух газоповітряної суміші.

Рятувальники залучили 75 людей та 15 одиниць техніки. Зараз поліція оточила територію і нікого туди не пускає.

Співробітники ДСНС перевіряють кожен під'їзд на предмет витоку газу.

Дивіться відеосюжет 24 каналу з місця вибуху в Києві: