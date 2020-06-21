Прокуратура города Киева 21 июня открыла уголовное дело из-за взрыва газа в многоэтажке. На место трагедии приехали глава МВД Арсен Аваков и мэр столицы Виталий Кличко.

По какой статье открыли уголовное дело

Производство открыли по части 2 статьи 270 (нарушение установленных требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Сейчас правоохранители устанавливают все вероятные причины взрыва. Об этом сообщает пресс-центр прокуратуры Киева.

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Реакция Авакова и предварительные причины взрыва

На место взрыва прибыл глава МВД Арсен Аваков. Он сейчас осматривает место трагедии.

По словам Авакова, сейчас рассматривают две версии причины взрыва:

взрыв газовоздушной смеси,

взрывного устройства.

Сейчас взрывотехники взяли на экспертизу материалы. Он добавил, что понадобится 30 – 40 минут для установления причины взрыва.

Обратите внимание! С рассказами очевидцев о моменте взрыва и его обстоятельствах можно ознакомиться по ссылке.

Взрыв в многоэтажке в Киеве: последние новости

Взрыв произошел около 10 утра в жилом 9-этажном доме по улице Соломии Крушельницкой, 1/5. В результате взрыва разрушены межэтажные перекрытия 4, 5, 6, 7 этажей.

Спасатели эвакуировали 21 человека. В результате взрыва по состоянию на 12:00 погибли двое людей. Продолжается ликвидация последствий взрыва. Под завалами до сих пор могут оставаться люди.

Сначала основной причиной в ГСЧС указали взрыв газовоздушной смеси.

На месте происшествия работает 420 человек личного состава – полиция и спасатели, а также 60 единиц техники.

Сотрудники ГСЧС проверяют каждый подъезд на предмет утечки газа.

Смотрите видеосюжет 24 канала с места взрыва в Киеве: