Место взрыва в Киеве сняли с дрона, прибыли Кличко и Аваков: что там происходит
В киевской многоэтажке 21 июня произошел взрыв из-за утечки газа. По состоянию на 12:00 сообщают о двух погибших, спасатели смогли эвакуировать 21 человека, еще по меньшей мере 3 человека находятся под завалами.
Больше всего пострадали квартиры, расположенные с четвертого по восьмой этаж. Журналист Арсений Галушка обнародовал в Фейсбуке видео с места происшествия, снятое с помощью дрона.
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Сейчас на месте происшествия находятся спасатели, Нацгвардия, мэр Киева Виталий Кличко и глава МВД Арсен Аваков.
Что сказал Виталий Кличко
Мэр города отметил, что разрушенный дом разберут. Кличко добавил, что на месте трагедии работают волонтеры "Красного Креста" и устанавливают палатки. Первешая задача – решить проблему с поселением людей, которые потеряли квартиры.
Делаем все, чтобы у людей было все необходимое. Людей поселят сейчас в интернате, расположенном на Харьковском шоссе,
– сказал Кличко.
Он сообщил, что, по предварительной информации, из дома эвакуировали всех людей. В то же время спасатели продолжают вместе с кинологами разбирать завалы и искать людей.
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На место происшествия прибыл мэр Киева Виталий Кличко / Фото Bukvu.com
Место взрыва в Киеве сняли с дрона: смотрите видео
Взрыв в Киеве: все, что известно
- Взрыв произошел 21 июня в 10:00 в девятиэтажном жилом доме, расположенном на улице Соломии Крушельницкой, 1/5.
- Спасатели эвакуировали 21 человека, по меньшей мере 3 человека находятся под завалами, еще трех уже достали спасатели.
- В результате взрыва в многоквартирном доме в Киеве куски бетона и обломки оконных рам засыпали спортивную площадку и раздавили припаркованную внизу машину.
- Возле разрушенного дома работает кран. Спасатели вынуждены действовать очень осторожно, так как конструкции повреждены. Сейчас делают все, чтобы не упали 9 и 10 этажи.
- Жители дома рассказали, что за несколько дней до взрыва приходили газовики и проводили какие-то проверки. После этого в доме был слышен запах газа.