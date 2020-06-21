В киевской многоэтажке 21 июня произошел взрыв из-за утечки газа. По состоянию на 12:00 сообщают о двух погибших, спасатели смогли эвакуировать 21 человека, еще по меньшей мере 3 человека находятся под завалами.

Больше всего пострадали квартиры, расположенные с четвертого по восьмой этаж. Журналист Арсений Галушка обнародовал в Фейсбуке видео с места происшествия, снятое с помощью дрона.

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Сейчас на месте происшествия находятся спасатели, Нацгвардия, мэр Киева Виталий Кличко и глава МВД Арсен Аваков.

Что сказал Виталий Кличко

Мэр города отметил, что разрушенный дом разберут. Кличко добавил, что на месте трагедии работают волонтеры "Красного Креста" и устанавливают палатки. Первешая задача – решить проблему с поселением людей, которые потеряли квартиры.

Делаем все, чтобы у людей было все необходимое. Людей поселят сейчас в интернате, расположенном на Харьковском шоссе,

– сказал Кличко.

Он сообщил, что, по предварительной информации, из дома эвакуировали всех людей. В то же время спасатели продолжают вместе с кинологами разбирать завалы и искать людей.

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На место происшествия прибыл мэр Киева Виталий Кличко / Фото Bukvu.com

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