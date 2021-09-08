Также журналисты нашли опровержение версии о том, что Зиничев погиб при попытке спасти Мельника.
Напомним В России погибли министр чрезвычайных ситуаций Зиничев и пропагандист RT
Министр и оператор погибли на водопаде
Зиничев и Мельник, по данным СМИ, после открытия учений полетели в заповедник на территории плато Путорана. Там, на Большом Иркиндийском водопаде глава МЧС поскользнулся на льду и упал вниз. И именно оператор Александр Мельник пытался его спасти, из-за чего погиб сам.
В то же время издание "Тайга" сообщило, что трагедия могла случиться на озере Лама, куда часто возят политиков и чиновников высокого ранга.
Одно из возможных мест гибели главы российского МЧС
Смерть Евгения Зиничева: коротко о главном
- Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб 8 сентября в Красноярском крае.
- В МЧС сообщили, что министр упал с высоты на камни при попытке спасти оператора RT Александра Мельника.
- Согласно официальной версии, трагедия произошла под Норильском, где в этот день стартовали учения.
- Евгений Зиничев присутствовал на открытии учений, однако по данным СМИ потом сразу же покинул полигон.