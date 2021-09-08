Также журналисты нашли опровержение версии о том, что Зиничев погиб при попытке спасти Мельника.

Напомним В России погибли министр чрезвычайных ситуаций Зиничев и пропагандист RT

Министр и оператор погибли на водопаде

Зиничев и Мельник, по данным СМИ, после открытия учений полетели в заповедник на территории плато Путорана. Там, на Большом Иркиндийском водопаде глава МЧС поскользнулся на льду и упал вниз. И именно оператор Александр Мельник пытался его спасти, из-за чего погиб сам.

В то же время издание "Тайга" сообщило, что трагедия могла случиться на озере Лама, куда часто возят политиков и чиновников высокого ранга.

Одно из возможных мест гибели главы российского МЧС

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