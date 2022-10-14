Про це пише видання AFP, посилаючись на анонімне джерело, ознайомлене з питанням. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба ще у серпні закликав французьку компанію вийти з Росії, назвавши її діяльність у країні-агресорці ганьбою для Франції.

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TotalEnergies можуть судити за причетність до воєнних злочинів Росії проти України

Як зазначає AFP, французька асоціація Darwin Climax Coalition та українська громадська організація Razom We Stand 13 жовтня передали спільну скаргу національному прокурору Франції по боротьбі з тероризмом, який розслідує звинувачення у російських воєнних злочинах.

Правосуддя не може бути сліпим, коли стикається з непрямою, але значною підтримкою транснаціональними корпораціями воєнних дій і суттєвими перевагами, якими вони продовжують користуватися після вторгнення в Україну,

– заявили юристи позивачів Вільям Бурдон, Вінсент Бренгарт та Анрі Тульє.

У юридичній скарзі організації звинувачують TotalEnergies у сприянні наданню російському уряду "необхідних засобів для скоєння воєнних злочинів шляхом розробки термокарстового родовища".

Річ у тім, що донедавна TotalEnergies належало 49% "Тернефтегазу", що видобуває газ на термокарстовому родовищі на півночі Росії. Рештою 51% компанії володіла російська "Новатек", де французькому енергетичному гіганту також належить пряма частка у 19,4% акцій.

До речі 96% громадян і резидентів Росії та Білорусі продовжують бізнес в Україні

Наприкінці серпня видання Le Monde писало, що TotalEnergies, ймовірно, причетна до постачання палива для російських винищувачів. Французька компанія у партнерстві з російським "Новатеком" керує родовищем, з якого видобувають газовий конденсат – згодом його перетворюють на гас й використовують для заправки винищувачів ВПС Росії, які беруть участь у війні проти України.

До слова, авіапаливо начебто перевозили на дві бази Військово-повітряних сил окупантів – Морозівську та Мальчеве. На них розміщується ескадрилья багатоцільових бойових літаків країни-агресорки типу "Су". За заявами Amnesty International, авіаудари по цивільному населенню України, зокрема й у Маріуполі, ймовірно, були завдані винищувачами з військових баз Росії у цих регіонах.

Зауважимо, що в уряді Франції напередодні закликали розслідувати ймовірну причетність TotalEnergies до постачання палива для російських літаків. Французький енергетичний гігант, своєю чергою, причетність до воєнних злочинів росіян спростовує – паливо, видобуте на термокарстовому родовищі у Росії, буцімто йде винятково на експорт.