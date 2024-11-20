Які податки сплачує 3 група ФОП
Єдиний податок для 3 групи ФОП складає 3% або 5% від суми доходу кожного кварталу, повідомляє 24 Канал. Водночас єдиний соціальний внесок складає 22% від мінімальної заробітної плати.
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У 2024 році мінімальний єдиний соціальний внесок складає 1 760 гривень, адже мінімальний розмір зарплати в Україні на рівні 8 000 гривень.
Від чого залежить рівень ставки єдиного податку:
- якщо ФОП є платником ПДВ, то станом на поточний рік ставка ЄП складає 3%.
Зауважте! Якщо особа обирає такий випадок, необхідно додатково зареєструватися платником ПДВ;
- якщо ж ФОП не є платником ПДВ, то ставка складає 5% від суми доходу.
Водночас ФОП 3 групи на єдиному податку також повинен сплачувати й військовий збір. Це відбувається незалежно від того, є фізична особа-підприємець найманим працівником чи ні.
- Відтак як найманий працівник фізична особа сплачуватиме 5% військового збору,
- А як ФОП 3 група єдиного податку – 1% від доходу.
Нагадуємо! У жовтні Верховна рада ухвалила закон про підвищення податків. Цим законом передбачається збільшення військового збору з 1,5% до 5%. Водночас для військових збір залишається на рівні 1,5%.