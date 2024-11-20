Какие налоги платит 3 группа ФЛП
Единый налог для 3 группы ФЛП составляет 3% или 5% от суммы дохода каждого квартала, сообщает 24 Канал. В то же время единый социальный взнос составляет 22% от минимальной заработной платы.
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В 2024 году минимальный единый социальный взнос составляет 1 760 гривен, ведь минимальный размер зарплаты в Украине на уровне 8 000 гривен.
От чего зависит уровень ставки единого налога:
- если ФЛП является плательщиком НДС, то по состоянию на текущий год ставка ЕН составляет 3%.
Заметьте! Если лицо выбирает такой случай, необходимо дополнительно зарегистрироваться плательщиком НДС;
- если же ФЛП не является плательщиком НДС, то ставка составляет 5% от суммы дохода.
В то же время ФЛП 3 группы на едином налоге также должен платить и военный сбор. Это происходит независимо от того, является физическое лицо-предприниматель наемным работником или нет.
- Поэтому как наемный работник физическое лицо будет платить 5% военного сбора,
- А как ФЛП 3 группа единого налога – 1% от дохода.
Напоминаем! В октябре Верховная Рада приняла закон о повышении налогов. Этим законом предусматривается увеличение военного сбора с 1,5% до 5%. В то же время для военных сбор остается на уровне 1,5%.