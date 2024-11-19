Почему зарплата украинцев может уменьшиться

Повышение налогов в следующем году предусматривает в частности повышение военного сбора, это передает 24 канал, со ссылкой на слова народного депутата Украины от фракции "Голос" Галины Васильченко.

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По сути зарплаты будут снижаться, прописан законопроект о повышении налогов. Мы помним, что он предусматривает повышение военного сбора до 5%,

– напомнила Галина Васильченко.

Как военный сбор влияет на уровень зарплаты

Нардеп отметила, что все наемные работники должны будут платить сумму военного сбора в государственный бюджет Украины из своих зарплат. Итак, когда президент Украины Владимир Зеленский подпишет закон о налогах, то заработные платы украинцев претерпят изменения.

Что известно о повышении налогов в 2025 году

На 2025 год предусмотрено повышение ставки военного сбора с 1,5% до 5%. Это предоставит бюджету 107,7 миллиарда гривен.

Для физических лиц предпринимателей и юридических лиц 3 группы, ставка сбора составит 1% от дохода. Ранее ставка единого налога составляла 5% от дохода, но теперь это будет 6%.

Предприниматели 1, 2 и 4 групп упрощенной системы налогообложения будут платить военный сбор в размере 10% от минимальной зарплаты, установленной на 1 января отчетного года.

Интересно! То есть предприниматель будет платить военный сбор с зарплаты каждого работника и дополнительно за себя 710 гривен.