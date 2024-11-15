Увеличится ли минимальная зарплата в 2025 году
Министр финансов Сергей Марченко назвал социальную сферу приоритетной для государства. Однако нового роста некоторых соцпоказателей в следующем году все же не ожидается, сообщает 24 Канал со ссылкой на Media Center Ukraine.
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На данном этапе, и это также было договорено с партнерами, у нас нет возможности повышать социальные стандарты. В этом году мы повысили минимальную заработную плату на 19% до 8 000 гривен. Мы считаем возможным следующий год сохранить этот размер на весь год.
Марченко отметил, что финансирование социальной сферы будет оставаться стабильным и в течение следующего года.
Какие показатели заморозило правительство
Правительство утвердило Бюджетную декларацию на 2025 – 2027 годы. Согласно этому документу неизменным будут оставаться:
- минимальная пенсия;
- минимальная зарплата;
- прожиточный минимум.
Обратите внимание! Согласно декларации, следующие изменения указанных показателей состоятся уже в 2028 году.