Чи збільшиться мінімальна зарплата у 2025
Міністр фінансів Сергій Марченко назвав соціальну сферу пріоритетною для держави. Проте нового зростання деяких соцпоказників у наступному році усе ж не очікується, повідомляє 24 Канал з посиланням на Media Center Ukraine.
Читайте також Китай підготував відповідь на торгівельні обмеження, які хоче ввести Трамп
На даному етапі, і це також було домовлено з партнерами, у нас немає змоги підвищувати соціальні стандарти. В цьому році ми підвищили мінімальну заробітну плату на 19% до 8 000 гривень. Ми вважаємо за можливе наступний рік зберегти цей розмір на весь рік.
Марченко наголосив, що фінансування соціальної сфери залишатиметься стабільним і протягом наступного року.
Які показники заморозив уряд
Уряд затвердив Бюджетну декларацію на 2025 – 2027 роки. Відповідно до цього документу незмінним залишатимуться:
- мінімальна пенсія;
- мінімальна зарплата;
- прожитковий мінімум.
Зверніть увагу! Згідно з декларацією, наступні зміни вказаних показників відбудуться уже у 2028 році.