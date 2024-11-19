Чому зарплатня українців може зменшитися
Підвищення податків наступного року передбачає зокрема підвищення військового збору, це передає 24 канал, з посиланням на слова народної депутатки України від фракції "Голос" Галини Васильченко.
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По суті зарплати знижуватимуться, прописаний законопроєкт про підвищення податків. Ми пам’ятаємо, що він передбачає підвищення військового збору до 5%,
– нагадала Галина Васильченко.
Як військовий збір впливає на рівень зарплатні
Що відомо про підвищення податків у 2025 році
На 2025 рік передбачено підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%. Це надасть бюджету 107,7 мільярда гривень.
Для фізичних осіб підприємців та юридичних осіб 3 групи, ставка збору становитиме 1% від доходу. Раніше ставка єдиного податку складала 5% від доходу, але тепер це буде 6%.
Підприємці 1, 2 та 4 груп спрощеної системи оподаткування платитимуть військовий збір у розмірі 10% від мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня звітного року.
Цікаво! Тобто підприємець платитиме військовий збір з зарплати кожного працівника і додатково за себе 710 гривень.