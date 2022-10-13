Російські та білоруські компанії досі вигравали тендери

Про це повідомила народна депутатка від фракції "Слуга Народу" та заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Роксолана Підласа.

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У системі закупівель працюють понад 35 тисяч державних та комунальних органів влади та підприємств, які купують товари і послуги. На жаль, не всі звернули увагу чи змогли уникнути закупівель у компаній, пов’язаних з Росією та Білоруссю,

– зауважила вона.

Нардепка підкреслила, що за оцінками аналітиків проєкту YouControl, протягом березня – липня 2022 року компанії, які мають у своїй структурі власності учасників чи бенефіціарів із Росії та Білорусі стали переможцями тендерів на суму 151 мільйон гривень.

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Відтак, з 12 жовтня 2022 року, згідно зі змінами до Закону "Про публічні закупівлі" у державних тендерах більше не зможуть брати участь:

державні компанії, юридичні та фізичні особи, зареєстровані у Росії та Білорусі;

юридичні особи, де кінцевими бенефіціарними власниками є резиденти країни-агресорки та її сателіта;

українські компанії, зокрема і фармацевтичні дистриб'ютори, що входять до міжнародних груп, учасники яких працюють за російським законодавством.

Крім того, відтепер не дозволяється закуповувати товари російського та білоруського походження. Як наголосила Роксолана Підласа – жодна українська гривня не повинна бути використана для фінансування російської агресії.

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