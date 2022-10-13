Російські та білоруські компанії досі вигравали тендери
Про це повідомила народна депутатка від фракції "Слуга Народу" та заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Роксолана Підласа.
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У системі закупівель працюють понад 35 тисяч державних та комунальних органів влади та підприємств, які купують товари і послуги. На жаль, не всі звернули увагу чи змогли уникнути закупівель у компаній, пов’язаних з Росією та Білоруссю,
– зауважила вона.
Нардепка підкреслила, що за оцінками аналітиків проєкту YouControl, протягом березня – липня 2022 року компанії, які мають у своїй структурі власності учасників чи бенефіціарів із Росії та Білорусі стали переможцями тендерів на суму 151 мільйон гривень.
На що розповсюджується заборона
Відтак, з 12 жовтня 2022 року, згідно зі змінами до Закону "Про публічні закупівлі" у державних тендерах більше не зможуть брати участь:
- державні компанії, юридичні та фізичні особи, зареєстровані у Росії та Білорусі;
- юридичні особи, де кінцевими бенефіціарними власниками є резиденти країни-агресорки та її сателіта;
- українські компанії, зокрема і фармацевтичні дистриб'ютори, що входять до міжнародних груп, учасники яких працюють за російським законодавством.
Крім того, відтепер не дозволяється закуповувати товари російського та білоруського походження. Як наголосила Роксолана Підласа – жодна українська гривня не повинна бути використана для фінансування російської агресії.
Росіяни і білоруси продовжують заробляти в Україні під час війни
- Війна проти України не заважає громадянам Росії та Білорусі продовжувати вести бізнес у нашій країні. Так, 28 893 з 30 099 громадян і резидентів ворожих країн, що були зареєстровані у березні, не припинили вести справи та заробляти в Україні.
- За 7 місяців повномасштабної війни 714 компаній, які мали російське або білоруське коріння, позбулися його або замаскували зв'язок. Разом з тим 97% або ж 20 314 таких компаній продовжують працювати.
- До компаній з російськими або білоруськими засновниками та бенефіціарами, які мають найбільший виторг в Україні станом на початок вересня, належать: "ВЕНТА.ЛТД" (фармацевтика), "Крюківський вагонобудівний завод" (машинобудування), "Брокард-Україна" (торгівля косметичними товарами) та інші.
- Україна розглядає можливість націоналізації деяких російських компаній, а також майна, що належить громадянам чи резидентам Росії. Відповідне рішення може ухвалити РНБО.
- Кабмін вже схвалив список з 903 об'єктів, які підлягають націоналізації. Серед них – "Енергомашспецсталь", "Брокард", "Галичфарм" та інші.