Компанії залишили ринок Росії

Роман Шеремета, під час інтерв'ю 24 каналу, зауважив, що компанії не лише масово залишили ринок Росії, але й не планують туди повертатися до того часу, поки не спаде путінський режим, і країна не змінить курс.

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Показовий приклад Siemens

Експерт згадує рішення компанії Siemens залишити ринок Росії й вважає його досить показовим. Адже німецька енергетична компанія знаходилась в країні-агресорці ще за часів царя, тобто близько ста п'ятдесяти років, й повертатись не збирається. Нагадаємо, що Siemens Energy планує завершити вихід із російських активів наприкінці поточного фіскального року, який припаде на осінь. Про це йдеться у звіті компанії.

Також пан Роман згадує й H&M, які повністю почав виводити свій бізнес із Росії. На його думку, варіант з тим, щоб компанія змінила свій бренд і під іншою назвою залишилась в Росії – просто неможливий.

Роман Шеремета Український науковець та економіст Жодна поважна компанія, жоден бренд не буде мати справ із Росією і ніколи не повернеться в Росію. Є, звичайно, якісь малі бренди, які там хочуть залишитися і змінити свою присутність, але як тільки про це стане усім відомо, репутаційні втрати будуть настільки великими, що вони самі сто разів пожалкують про своє рішення. Цього просто не буде.

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Інфографіка Київської Школи економіки

До слова, Єльський університет веде список компаній, котрі заявили про свій вихід з російського ринку. Його поділено на п'ять груп, виходячи з дій та заяв компаній. Наприклад, ті що повністю вийшли, ті що припинили інвестиції, скорочують діяльність тощо. Вперше список був опубліковано 28 лютого й оновлюється щодня. Детальніше з ним можна ознайомитись тут.