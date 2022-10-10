Чи достатньо санкцій проти Росії, чому погрози про "голодні бунти" взимку від країни-агресорки – це проста маніпуляція, хто з європейських країн по вуха сидить у російській пропаганді та скільки років потрібно для відновлення України після перемоги розповів сайту 24 каналу Роман Шеремета – український науковець та економіст.

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Роман Шеремета – професор економіки Case Western Reserve University, один із співзасновників American University в Києві та спікер TED. За версією Forbes – Роман Шеремета один із двох найкращих українських економістів. Окрім того, Шеремета має один з найвищих рейтингів молодих економістів у світі за рейтингом IDEAS.

Інтерв'ю з Романом Шереметою: дивіться відео

Чи спроможна Європа повністю відмовитись від закупок російських енергоносіїв

Я б хотіла почати з того, що економічна криза, яку ми сьогодні бачимо, не є наслідком підтримки з боку ЄС та США України, як це намагається пояснити кремлівська пропаганда, а спричинена агресивною політикою Москви. Чи розуміє це суспільство на Заході? Чи, можливо, у них виникають запитання?

Справа, на мою думку, є набагато складнішою, ніж таке тлумачення подій. Часткова криза, в якій ми зараз перебуваємо, також пов'язана і з виходом країн з епідемії ковіду, мова про монетарні та фіскальні державні регулювання, які були встановлені в часи пандемії. І ці обмеження вплинули на попит населення стосовно певних груп товарів та послуг. Наприклад, спочатку була нестача певних товарів, а зараз їх з'явилося надзвичайно багато.

Наприклад, оця інфляція, яку ми всі зараз спостерігаємо, вона не є спричинена російсько-українською війною. Водночас війна на даному етапі все ж значно впливає на світову економіку.

Отож, провина Росії тут стовідсоткова, Україна до цього всього взагалі немає ніякого стосунку, Україна просто жертва, а Росія – агресор, Росія може це все припинити в будь-який час – просто вивести свої війська з України і все почне стабілізуватися, але ж вони цього не хочуть. Україна не може і не повинна віддавати свої території і своїх людей, так само як і не може дозволити росіянам вбивати своїх громадян.

Росія винна, і весь світ це розуміє, і ніхто насправді не звинувачує Україну серед західних країн, принаймні США. Республіканці, наприклад, викручують все у тому напрямку, що провина лежить на Байдені та на його уряді, а адміністрація Байдена всю провину перекладає на Росію, і зрештою виходить от така штука, але на Україну ніхто все одно провини не покладає.

Як ви вважаєте, чи достатньо введених проти Росії санкцій зі сторони країн ЄС та США, для унеможливлення отримання Росією надприбутків та фінансування агресивної війни проти України? На вашу думку, які санкції ще мають бути введені проти Росії найближчим часом?

Те, що сьогодні пропонує ЄС в плані санкцій – це дуже добрий крок у тому напрямку. Як-от з російською нафтою – верхня межа ціни означає, що ніхто не зможе купувати і продавати російську нафту поза межами тієї верхньої межі, яку на неї встановили країни ЄС. І це також стосується і третіх сторін. На мою думку, це дуже добре, оскільки це не дозволить Росії отримувати надприбутки від продажу нафти, особливо в той час, коли ціна на нафту може зрости.

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Те саме потрібно зробити з цінами на російський газ та інші стратегічні ресурси. Я б особисто заборонив взагалі купувати нафту в Росії так, як це зробили США, і це, в принципі, без жодних проблем міг би зробити і ЄС, але вони щось дуже повільно рухаються у тому напрямку.

І це проблема з європейськими гравцями, є певні осередки, як-от, наприклад, Угорщина чи Німеччина, які мають дуже багато зв'язки із Росією, які їм важко розірвати. Але загалом політика в цьому напрямку є дуже ефективною, і вона боляче вдаряє по Росії.

До цього всього ефективним є заборона на експорт в Росію високих технологій, також зараз впроваджуються ембарго на хімічну продукцію. І це є надзвичайно важливим, адже, щоб ви розуміли, саме такими заходами ми нищимо російські танки. Російські танки та літаки не можна виробляти без айті технологій, без високотехнологічних чипів, і це дуже серйозним чином підриває здатність Росії вести війну, вони просто не мають чим це робити.

З початку війни Україна нарешті має більше озброєння, ніж має Росія, частково за рахунок того, що українці відбили в росіян, а частково через те, що Росія просто немає чим заповнити діри в озброєнні, і все це – добрі новини для України, санкції працюють, і їх буде ще більше.

На скільки Європа спроможна повністю відмовитись від закупок російських енергоносіїв і які реальні терміни виконати це?

Я думаю, це може статися вже у наступному місяці. З газом вони вже майже розібралися, резерви у більшості країн ЄС вже і так на максимумі, тобто європейці до цього готувалися, вони запасли багато газу. Звичайно, буде важко, адже вони будуть використовувати той газ, який закачаний в сховища, а не той, що буде постачатися напряму, через "Північний потік", але він і так зруйнований, і в найближчому майбутньому я взагалі не бачу можливості, щоб постачання ним поновилося.

Європа це може зробити. Це буде важко, це буде болісно, але європейці вже приготувалися використовувати зріджений газ зі США, російську нафту вони замінили на постачання чорного золота із інших країн ОПЕК, також певну роль набирає і відновлювальна енергетика.

Хоча, з іншого боку, реальним замінником оцієї всієї енергії з Росії має стати атомна енергетика, але набудувати АЕС по всій Європі – це займе досить багато часу. Отож я все ж за ядерну енергетику, іронія в тому, що ми живемо на фоні усіх цих ядерних погроз із Росії, а нам треба будувати нові атомні електростанції, бо ми не хочемо більш залежати від російських нафти та газу. Кроки у вигляді обмежень можуть зайняти трохи більше часу, ніж очікувалося, але Європа готова, і вона це може зробити в найближчому майбутньому. Особливо, якщо США зможуть гарантувати надходження скрапленого газу та нафти від країн ОПЕК, тобто це ті кроки, які дозволять Європі стати незалежною від Росії.

Чи дійсно, на ваш погляд, провідні країни ЄС не розуміли, що Росія завжди використовує енергетику як зброю і тому так легко "підсідали" на російську "газову голку"?

Хороше питання, і відповідь на нього дати доволі важко. Я вважаю, що це просто бізнес. Це навіть не уряд, а це саме бізнес, який стоїть за урядом.

Коли у вас канцлер Австрії працює на російську нафтову компанію, чи якщо канцлер Німеччини займається тим самим, вони заробляють на цьому мільйони доларів, по суті, це прямий хабар для європейських політиків. Звичайно, мова про колишніх політиків, але вони мають потужний політичний вплив.

І фактично ми бачимо що – деякі європейські країни з потрохами продалися Росії, але тепер проти цього виступають їхні громадяни, і вони кажуть – стривайте, а що це таке відбувається? Подивіться на Шольца – в нього сьогодні народна підтримка коливається в межах 30%, його в житті не переоберуть на посаду канцлера, і він зараз чіпляється за будь-яку можливість, щоб виправдати довіру виборців, але політичного майбутнього у нього нема. Принаймні я для нього ніяких перспектив, особливо в Німеччині, не бачу взагалі – виключно за оцю млявість в питаннях підтримки України на початку.

І всі ці речі мають місце через оці фінансові зв'язки з Росією. І як тільки ці зв'язки буде розірвано, і усі російські шпигуни, чи як їх взагалі можна назвати, оцих колишніх прем'єрів, які зараз працюють на Росію, я взагалі не знаю, як інакше можна назвати німця, який працює на Росію, отож, як тільки ці зв'язки буде розірвано, Європа знову зможе повноцінно функціонувати, без прив'язки до Росії.

"Голодні бунти" та "російська зима": як Росія маніпулює Європою

Росія зараз активно погрожує Європі "русскою зимою" та "голодними бунтами". Наскільки цей енергетичний шантаж взимку може підірвати економіку європейських країн і чи готові вони до найгірших сценаріїв?

Як я вже казав, це все російська пропаганда, вони лякають оцими своїми жахалками про страшні сценарії і хваляться, що вони виграють війну.

Тобто все, що ви почуєте від Росії, тут же обертайте на 180 градусів, – вони програють війну, і зимою все буде добре, особливо в Європі. Адже Європа має достатні запаси газу, і вони зможуть розраховувати на допомогу від США, країн ОПЕК, Саудівської Аравії.

І всі ці країни роблять це не з доброї волі, але тут є питання прибутку, і вони, звичайно, замінять Росію на ринку постачальників енергетичних ресурсів для ЄС, і скільки часу ми будемо постачати до Європи ці енергетичні ресурси – все з ними буде добре.

З голодними бунтами – це теж все російська пропаганда, нічого не станеться. Європа до цього добре готова. Але за що я переживаю, то це за Україну. Адже незважаючи на те, що ми маємо достатні запаси газу, у нас значно пошкоджена інфраструктура. Я переживаю за такі міста як, наприклад, Миколаїв, і за ті міста, які зараз звільнили ЗСУ. Коли прийде зима, їм не потрібно буде турбуватися про газ, бо він просто туди не дійде, нема по чому. Цю проблему треба негайно вирішувати, купувати дизельні генератори, і решту засобів, які допоможуть українцям пережити цю зиму.

Голоду не буде, за виключенням, можливо, територій, тимчасово окупованих Росією, бо окупанти нічого їм не дають, тобто найбільше мене турбують саме тимчасово окуповані території. Також війна в Україні становить величезну проблему для тих держав, які залежать від поставок українського зерна, я маю на увазі африканські країни, але з Європою все буде добре.

Проблема в країнах, де присутній російський бізнес

Росія на початку вересня зупинила транзит газу "Північним потоком" і заявила, що відновить його після зняття частини санкцій. Після цього в Європі ціни на газ зросли на 30% приблизно. Чи може ця ситуація з "Північним потоком" теж вплинути на Європу і часткове послаблення санкцій, щоб отримати дешевший газ?

Санкції ніхто знімати не буде. Цього ніколи не станеться, санкції будуть лише набирати обертів.

Доки Росія не виведе війська з української території, з ними взагалі ніхто на цю тему навіть говорити не буде. Європу вже стільки разів зраджувала Росія, і вони стільки разів бачили усі ці звірства росіян, от яскравий приклад – Росія сама підірвала свої "Північні потоки" і скидає це все на англосаксів, це повна дурня. Отож, санкцій ніхто не буде знімати, все, питання закрите.

Останнім часом все більше брендів перейменовуються і заходять на ринок Росії з іншими назвами. Таким чином продовжують свою роботу на ринку агресора, ще частина гігантів вигадує різноманітні схеми, щоб у будь-якому випадку продовжити продавати свою продукцію. Чим це загрожує і як можливо це зупинити? Чи означає фактично, що світ адаптувався до заборон, втомився від них і готовий повертатися на ринок, бо ж “війна може тривати ще довго”?

Якщо говорити про топ-виробників, то більше ніж 1000 великих компаній залишили Росію і не планують туди повертатися до того часу, поки не спаде путінський режим, і країна не змінить курс.

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Візьмемо, наприклад, Siemens – німецьку компанію, яка була в Росії ще з часів, напевне, царя, сто п'ятдесят років, і навіть вони пішли з Росії. І повертатися не збираються. І от сьогодні, чи то вчора, H&M повністю почав виводити свій бізнес із Росії, я не можу навіть припустити, щоб H&M змінив свій бренд і під іншою назвою залишився в Росії, такого ніколи не станеться.

Жодна поважна компанія, жоден бренд не буде мати справ із Росією і ніколи не повернеться в Росію. Є, звичайно, якісь малі бренди, які там хочуть залишитися і змінити свою присутність, але як тільки про це стане усім відомо, репутаційні втрати будуть настільки великими, що вони самі сто разів пожалкують про своє рішення. Цього просто не буде.

Всім зрозуміло, що Україна спроможна перемогти Росію і захистити свою територію, якщо буде потужна допомога міжнародної спільноти зброєю. Чи розуміють на Заході, що це для їхніх економік буде дешевше, ніж збільшувати власні армії і протистояти Москві на своїх територіях, в разі програшу України. І якщо так, то чому деякі країни все ж не надають ту допомогу, про яку просить українська влада?

Я б почав з відповіді на другу частину запитання – чому країни не надають ту допомогу, яку просить українська влада. Ці країни можна перерахувати на пальцях – це Угорщина, Німеччина, які б могли зробити набагато більше. Австрія, наприклад, взагалі випала з повістки, і це дуже і дуже по-дурному.

Я коли був у Лугано, і слухав австрійського депутата, який розповідав, як Австрія допомогла Україні, і знаєте що він сказав? "Ми допомогли тим, що не блокували європейську допомогу для України". Тобто їхня допомога полягала в тому, що вони не саботували того, що Європа робить для України, для мене це взагалі дико, особливо якщо взяти до уваги їхню історію, з нацизмом і всім таким, – в них є обов'язки перед усім світом, а вони замість того продалися з потрохами Росії.

Не всі, правда, а частина, але це велетенська проблема. Проблема в цих країнах, де є присутній російський бізнес, потужне російське лобі, дехто по вуха сидить у російській пропаганді.

А тепер стосовно того, чи дешевше для країн використовувати Україну для протистояння Росії – звісно, що так, тому-то допомога нам і йде. І допомога ця дійсно безпрецедентна – візьміть США, для прикладу, де Байден каже – слухайте, ми будемо щомісячно давати Україні півтора мільярда доларів, і це буде тривати до того часу, поки війна не закінчиться. А це – просто-таки велетенські суми грошей, і це США – наймогутніша країна у світі, але є ще і інші.

Тобто світ це все прекрасно розуміє, і можливо не настільки глибоко, як вони би мали це розуміти, але все ж розуміє, що дешевше буде підтримувати Україну, ніж самим воювати з Росією.

На жаль, Україна, і це багато хто використовує як кліше, є полем бою Заходу проти Росії, і найсумніше, що це в якійсь мірі так і є. Країни Заходу не хочуть особисто втручатися в бойові дії, тому вони використовують Україну для того, щоб зупинити це велетенське зло. Це не применшує того факту, що Росія – це зло, але на даному етапі це означає, що Захід досі не хоче особисто втручатися у війну.

Що буде з економікою України після перемоги та скільки потрібно часу на відновлення

Ми не знаємо скільки триватиме війна, тому треба готуватися до різних сценаріїв. Якщо ж вона буде довгою, то як Україні в умовах затяжної війни уникнути високої інфляції і чи допомоги колективного Заходу буде достатньо, щоб втримувати існуючий баланс? У короткостроковій та середньостроковій перспективі. Що ви думаєте?

Україна демонструє просто-таки чудеса витривалості, і вже давно перевершила всі мої сподівання. Якщо Захід буде і надалі підтримувати Україну, то відновлення почнеться ще навіть тоді, коли війна не закінчиться.

Зараз, звичайно, є велетенський спад ВВП, світовий банк спочатку давав цифру у 45%. Зараз це близько 37%, а за іншими прогнозами вже чуємо цифру у 30%. Цифри величезні, звичайно, але на це вплинула втрата значної частини територій, і якщо на початку 75% українського бізнесу припинили свою роботу, то зараз ця цифра коливається в межах усього 10%. Фактично бізнес працює, і якщо Україна буде і надалі впроваджувати правильну економічну політику, то держава почне відновлюватися вже в процесі війни. Я маю на увазі, що ВВП почне зростати.

От в Росії все йде навпаки. Пройдуть роки, і десятиліття, перед тим як ВВП Росії відновиться до довоєнних показників, в них є дуже серйозні проблеми у довгостроковій перспективі.

В України проблеми короткострокові, головна довгострокова – це знищена інфраструктура, але міжнародний бізнес захоче прийти в Україну, вони вірять в країну і хочуть сюди інвестувати, вбачають величезні перспективи для розвитку, інвестори, венчурні фонди.

На минулому тижні я мав розмову з одним мільярдером у США, який зібрав 50 мільйонів доларів і хоче з допомогою інвестувати в Україну. Отож, Україна відновиться, і відновлення це почнеться ще коли війна не закінчиться.

Зараз багато процесів відкладається: інфляція стримується через фіксований курс долара, тарифи на час війни не підвищують. Як Україна виходитиме з цього всього після перемоги? Чи не стане це ціновим шоком для населення, коли відпустять курс долара та піднімуть тарифи?

Для того, щоб вийти з фіксованого обмінного курсу, потрібна дуже виважена політика. Багато в чому курс долара буде залежати від того, як буде надалі йти війна. Інфляція зараз не тільки в Україні, ви маєте це розуміти. Вона всюди, у США, і це зараз дуже турбує американців, навіть більше ніж Росія чи війна в Україні.

Тобто це не українська проблема, і ця проблема виникла ще навіть до початку війни.

А тепер уявіть – Україна перемагає Росію ще швидше, ніж ми всі очікували, і починається велетенський приплив капіталів, інвестицій. Якщо це почнеться, оцей велетенський приплив мільярдів доларів в українську економіку, то це стабілізує гривню дуже швидко. Вся річ з прив'язкою до долара полягає в тому, що у вас немає значних запасів у цій валюті. І коли це станеться, то десь посередині цього процесу відновлення почнеться перехід від фіксованого курсу долара до ринкового, що вже буде визначатися попитом і пропозицією. І в тому випадку почнеться зміцнення гривні.

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Скільки часу після перемоги знадобиться Україні для того, щоб повернутися до довоєнного рівня розвитку?

Коли я був у лондонській школі економіки, то МВФ зібрав спеціальний форум, присвячений відновленню, і на ньому мої колеги з Гарварду представили дослідження стосовно того, як швидко країни відновлювалися після війни.

Якщо говорити про відновлення після Другої світової та інших конфліктів, то час на відновлення складав від 10 до 20 років. Отож час знадобиться.

Ви втратили значний відсоток ВВП і території, а в рік ВВП може рости максимально на скільки – 4 – 5%? Можливо, воно буде і більше, але, наприклад, для того, щоб відновити третину ВВП знадобиться 10 років. Звичайно, я сподіваюся, що це буде швидше, але тут вся річ в тому, наскільки світ буде і надалі підтримувати Україну, адже бізнес є бізнес.

Звичайно, є величезний моральний аспект у цьому всьому, особливо для нас, хто дійсно любить Україну. У бізнесу тут інше зацікавлення – в України є стільки всього, що треба буде відновлювати, ті самі дороги, наприклад, і бізнес скаже – ось тут ми будемо потрібні, і прийде Катерпіллар, Джон Дір і всі ці великі компанії. Це правильна річ, яку потрібно зробити, всі хочуть бути на боці справедливості, і такими увійти в історію. Але незважаючи на це все, розраховувати варто на період від 10 до 20 років.

Чого очікувати від долара у 2023 році

Кабмін у прогнозі бюджету на 2023 рік закладає 50 гривень за долар до кінця року. Загалом курс долара є певним індикатором успішної економіки країни. Як ви оцінюєте прогноз Кабміну? Чого очікувати від долара?

Я думаю, що це гарна ціль, бо вона на перспективу. Якби вони заклали курс, скажімо, в 40 чи 42 гривні, а він би потім пішов вверх, то тоді була б проблема. Фактично, Кабмін страхується. Якщо речі будуть йти так само як вони йдуть зараз, то я не бачу причин для гривні девальвуватися більше, ніж вона вже девальвувалася.

Дуже багато буде залежати від наступу української армії, і якщо Росія не буде контрнаступати, то ситуація буде стабільною. Але курс долара, на жаль, буде дуже сильно прив'язаний до війни.

Як зараз можна і варто підтримувати економіку України – її рядовим громадянам? Назвіть кілька порад від себе.

Це те, чим я особисто займаюся.

Ми повинні підтримувати ЗСУ та армію так, як тільки можливо. Українці і так вже допомогли дуже сильно, але треба допомагати ще більше.

На найближче майбутнє всім потрібно зрозуміти – рівень життя піде вниз, отож, не треба купувати ті речі, без яких ми в принципі можемо обійтися, а ці гроші натомість використати на підтримку Збройних Сил. Особисто я став співзасновником Global Ukraine Foundation, і нам вдалося лише за останні два місяці залучити жертводавців, чий сукупний капітал становить 45 мільярдів доларів, це дуже відомі і багаті люди, які вже інвестували в Україну мільйони доларів, і будуть інвестувати ще і ще.

Тобто це все те, що ми можемо робити, і що ми робимо, але знову ж таки, схема буде різною для кожного, але це залежить виключно від людини, і це те, що ми маємо робити.

Наприклад, мій банківський рахунок спорожнів, адже я і моя дружина постійно донатимо на Україну, і це те, що потрібно робити. Отож, головне – донати і підтримка.

По друге, що треба робити – це волонтерити. І волонтерити особисто – віддавати свій час. Моя мама лікар, вона живе в Україні, і весь свій вільний час вона плете маскувальні костюми для наших воїнів. Всі ми можемо цим займатися – волонтерити під час доставки гуманітарної допомоги, допомагати в будь-який інший спосіб.

По третє – бути активним у соцмережах. Через лінкедін, твіттер, інстаграм, фейсбук – щоб нас почув світ. Це те, чим я постійно займаюся – і це вже друге мене фейсбук блокує на 30 днів, але нас повинні чути. І українці дуже сильно досягли успіху у боротьбі з російською пропагандою, так само як і світ загалом, але потрібно більше. Кожен, хто сидить вдома і має мобільний з виходом в інтернет, повинен це робити.

Використовуйте англійську мову – нас повинен почути світ, і якщо ви говорите англійською, поширюйте англійський контент, станьте адвокатом України у соцмережах – це дуже велика допомога.

І по четверте – ми як суспільство повинні інвестувати в наше майбутнє. Не здавайтеся, не полишайте ваших мрій, хочете вчитися – вчіться – саме тому я став засновником Американського університету в Києві. Це те, чим ми займаємося – посеред війни ми відкрили університет, і значна частина інвестицій в університет йде з Америки. Тобто це те, чим треба займатися під час війни, і це те, що ми робимо щоденно – ми робимо бізнес і ми живемо, і це нормально.

Ми вчимося жити посеред війни. І якщо ми всі будемо робити всі ці речі, тоді ми виграємо.