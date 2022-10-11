Компании покинули рынок России

Роман Шеремета, во время интервью 24 каналу, отметил, что компании не только массово покинули рынок России, но и не планируют туда возвращаться до тех пор, пока не спадет путинский режим и страна не изменит курс.

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Показательный пример Siemens

Эксперт вспоминает решение компании Siemens покинуть рынок России и считает его достаточно показательным. Ведь немецкая энергетическая компания находилась в стране-агрессорке еще при царе, то есть около ста пятидесяти лет, и возвращаться не собирается. Напомним, что Siemens Energy планирует завершить выход из российских активов в конце текущего фискального года, который придется на осень. Об этом говорится в отчете компании.

Также господин Роман вспоминает и H&M, которые полностью начал выводить свой бизнес из России. По его мнению, вариант с тем, чтобы компания сменила свой бренд и под другим названием осталась в России – просто невозможен.

Роман Шеремета Украинский ученый и экономист Ни одна серьезная компания, ни один бренд не будет иметь дел с Россией и никогда не вернется в Россию. Есть, конечно, какие-нибудь малые бренды, которые там хотят остаться и изменить свое присутствие, но как только об этом станет всем известно, репутационные потери будут настолько велики, что они сами сто раз пожалеют о своем решении. Этого просто не будет.

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Инфографика Киевской Школы экономики

К слову, Йельский университет ведет список компаний, заявивших о своем выходе с российского рынка. Он разделен на пять групп, исходя из действий и заявлений компаний. Например, полностью вышедшие, прекратившие инвестиции, сокращающие деятельность и так далее. Впервые список был опубликован 28 февраля и обновляется ежедневно. Подробнее с ним можно ознакомиться здесь.