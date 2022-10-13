Російські компанії та майно, яке можуть націоналізувати

Раніше заступниця голови комітету з питань економічного розвитку Роксолана Підласа розповідала, що Кабмін вже схвалив список. Нардеп Железняк своєю чергою вирішив оприлюднити список з 903 об'єктів, які підлягають націоналізації.

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За даними нардепа, 79 пунктів – це корпоративні права, 824 – рухоме майно (у тому числі вагони, судна, наземний транспорт тощо). Він також додав, що перелік був схвалений і в середині серпня переданий у РНБО. Але досі невідомо, що далі з цими санкціями, і чи увійдуть вони у фінальний список.

А щоб прослідкувати, чи встиг хтось "вистрибнути" зі списків Кабміну, чи ні, скидаю у коментарі додатки з повним переліком цих об'єктів під санкції,

– написав Железняк.

Перелік компаній, які можуть націоналізувати

Серед найбільш відомих українських компаній, серед власників яких є Росія або її резиденти:

Енергомашспецсталь;

Брокард;

Краматорський цементний завод — Пушка;

Крюківський вагонобудівний завод (25% статутного капіталу);

Галичфарм;

Татнєфть-АЗС-Україна, Полтава-Капітал та Харків-Капітал, які належать Татнєфті;

Аерок тощо.

В переліку є й невеликі компанії, що пов’язані з UC Rusal, Газпромом тощо. Також помітна частка компаній знаходяться в АР Крим або на тій частині Донецької та Луганської областей, які було окуповано у 2014 році.

Нагадаємо! Раніше голова парламентської фракції Слуга народу Давид Арахамія розповідав, що у разі, якщо компанію не повністю належить російському власникові, або ж країні-агресорці, а має українського співвласника, то частину російських акцій буде конфісковано, але український власник залишиться керувати активом. Наприклад, як у випадку з ТРЦ Ocean Plaza.