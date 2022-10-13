Российские компании и имущество, которое могут национализировать

Ранее заместитель председателя комитета по вопросам экономического развития Роксолана Пидласса рассказывала, что Кабмин уже одобрил список. Нардеп Железняк в свою очередь решил обнародовать список из 903 объектов, подлежащих национализации.

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По данным нардепа, 79 пунктов – это корпоративные права, 824 – движимое имущество (в том числе вагоны, суда, наземный транспорт и т.п.). Он также добавил, что список был одобрен и в середине августа передан в СНБО. Но до сих пор неизвестно, что дальше с этими санкциями, и войдут ли они в финальный список.

А чтобы проследить, успел ли кто-то "выпрыгнуть" из списков Кабмина или нет, сбрасываю в комментарии приложения с полным перечнем этих объектов под санкции,

– написал Железняк.

Список компаний, которые могут национализировать

Среди наиболее известных украинских компаний, среди владельцев которых Россия или ее резиденты:

Энергомашспецсталь;

Брокард;

Краматорский цементный завод – Пушка;

Крюковский вагоностроительный завод (25% уставного капитала);

Галичфарм;

Татнефть-АЗС-Украина, Полтава-Капитал и Харьков-Капитал, принадлежащие Татнефти;

Аэрок и так далее.

В перечне есть и небольшие компании, связанные с UC Rusal, Газпромом и т.д. Также заметная доля компаний находятся в АР Крым или на той части Донецкой и Луганской областей, которые были оккупированы в 2014 году.

Напомним! Ранее глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия рассказывал, что в случае, если компания не полностью принадлежит российскому владельцу, или же стране-агрессорке, а имеет украинского совладельца, то часть российских акций будет конфискована, но украинский владелец останется управлять активом. К примеру, как в случае с ТРЦ Ocean Plaza.