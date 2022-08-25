TotalEnergies підтримує війну в Україні
Нафтовий гігант TotalEnergies не лише володіє 49% російського підприємства, котре сприяє цинічній війні в Україні, але й продовжує діяльність у краіїні-агресорці. Французька TotalEnergies виправдовує свою присутність в росії експортом газу до Європи. Проте це єдина діяльність компанії у країні-агресорці.
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Дохід TotalEnergies у росії
Французький нафтовий гігант у партнерстві з російським "Новатеком" керує родовищем, з якого видобувають газовий конденсат. Після перетворення на гас цей конденсат використовується для заправки російських бойових літаків, які беруть участь у війні в Україні.
Компанія отримує дохід від продажу газового конденсату, який після перетворення на керосин (гас – 24 канал) заправляє російські літаки, що бомблять Україну,
– йдеться в матеріалі французького видання.
Згідно з інформацією, котрою володіє французьке видання, авіапаливо перевозили на дві бази Військово-повітряних сил росії – Морозівську та Мальчеве. На цих військових базах розміщується ескадрилья багатоцільових бойових літаків типу Су.
Ці літаки могли наносити авіаудари по цивільнім в Україні
Авіаудари по цивільному населенню, включаючи Маріуполь, ймовірно, були завдані військовими літаками з військових баз у цих регіонах, заявили в Amnesty International.
За період з лютого по липень із газового родовища в Сибіру на бази в Морозівську та Воронежі було відправлено 40 тисяч тонн авіагасу. Про це йдеться у даних порталу Refinitiv.