TotalEnergies підтримує війну в Україні

Нафтовий гігант TotalEnergies не лише володіє 49% російського підприємства, котре сприяє цинічній війні в Україні, але й продовжує діяльність у краіїні-агресорці. Французька TotalEnergies виправдовує свою присутність в росії експортом газу до Європи. Проте це єдина діяльність компанії у країні-агресорці.

Читайте також Що таке GEO Pay та чому ним варто користуватися вже зараз Дохід TotalEnergies у росії Французький нафтовий гігант у партнерстві з російським "Новатеком" керує родовищем, з якого видобувають газовий конденсат. Після перетворення на гас цей конденсат використовується для заправки російських бойових літаків, які беруть участь у війні в Україні. Компанія отримує дохід від продажу газового конденсату, який після перетворення на керосин (гас – 24 канал) заправляє російські літаки, що бомблять Україну,

– йдеться в матеріалі французького видання.

Згідно з інформацією, котрою володіє французьке видання, авіапаливо перевозили на дві бази Військово-повітряних сил росії – Морозівську та Мальчеве. На цих військових базах розміщується ескадрилья багатоцільових бойових літаків типу Су.

Ці літаки могли наносити авіаудари по цивільнім в Україні

Авіаудари по цивільному населенню, включаючи Маріуполь, ймовірно, були завдані військовими літаками з військових баз у цих регіонах, заявили в Amnesty International.

За період з лютого по липень із газового родовища в Сибіру на бази в Морозівську та Воронежі було відправлено 40 тисяч тонн авіагасу. Про це йдеться у даних порталу Refinitiv.

Зверніть увагу! Французька компанія, публічно засудила російське вторгнення в Україну, що правда не переклала текст російською мовою. А також заявила, що "не бере участі в ухваленні рішень про видобуток конденсату "Новатек" і "не контролює його продажів". Однак все ще володіє значною частиною недержавних російських компаній. Мовиться про: Новатек – 19,4%, Ямал ЗПГ – 20%, Арктик СПГ 2 – 10%, ТерНефтеГаз – 49%.