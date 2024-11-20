Що передбачає програма для жінок
Учасниці програми зможуть дізнатися, як створювати та просувати бізнес в онлайн-середовищі, адаптувати свої ідеї до нових ринків і аудиторій, а також перевести офлайн-бізнес у цифровий формат, повідомляє 24 Канал с посилання на пресслужбу Міністерства цифрової трансформації.
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По завершенні навчання учасниці отримають фінансову підтримку: ваучер на 1 000 доларів для старту або розвитку власного бізнесу.
Зверніть увагу! Подати заявку можна до 1 грудня включно. Деталі програми – тут, форма аплікації – тут.
Програма включає 13 онлайн-модулів і розрахована на три місяці. Теми навчання:
- цифровий маркетинг;
- бізнес-стратегія;
- впровадження бізнес-моделей;
- створення та просування онлайн-бізнесу;
- адаптація ідей до нових ринків та аудиторій.