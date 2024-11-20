Хто може працювати на єдиному податку
ФОПи та юридичні особи, в яких річний дохід не перевищує встановлений законом ліміт та які працюють у сферах послуг, торгівлі або виробництва, можуть платити єдиний податок, повідомляє 24 Канал з посиланням на ВРУ.
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Переваги єдиного податку для підприємців
- Спрощення бухгалтерського обліку та звітності.
- Менше податкове навантаження у порівнянні з іншими системами оподаткування.
- Зменшені штрафи за несвоєчасну сплату чи подання звітів.
Важливо! Ця система є оптимальним вибором для багатьох бізнесів, що прагнуть зосередитися на розвитку, мінімізуючи адміністративні витрати.
Які суми треба платити з єдиним податком
Єдиний податок для фізичних осіб-підприємців (ФОП) 1 і 2 груп залежить від прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати, а саме:
- ФОП 1 групи: 10% від прожиткового мінімуму.
- ФОП 2 групи: 20% від мінімальної зарплати.
Для ФОП 3 групи передбачено фіксовану ставку:
- 3% від доходу – для платників ПДВ.
- 5% від доходу – для неплатників ПДВ.