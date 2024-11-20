Хто може працювати на єдиному податку

ФОПи та юридичні особи, в яких річний дохід не перевищує встановлений законом ліміт та які працюють у сферах послуг, торгівлі або виробництва, можуть платити єдиний податок, повідомляє 24 Канал з посиланням на ВРУ.

Читайте також Китай скасував податкові пільги на деякі метали

Переваги єдиного податку для підприємців

Спрощення бухгалтерського обліку та звітності.

та звітності. Менше податкове навантаження у порівнянні з іншими системами оподаткування.

у порівнянні з іншими системами оподаткування. Зменшені штрафи за несвоєчасну сплату чи подання звітів.

Важливо! Ця система є оптимальним вибором для багатьох бізнесів, що прагнуть зосередитися на розвитку, мінімізуючи адміністративні витрати.

Які суми треба платити з єдиним податком

Єдиний податок для фізичних осіб-підприємців (ФОП) 1 і 2 груп залежить від прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати, а саме:

ФОП 1 групи : 10% від прожиткового мінімуму.

: 10% від прожиткового мінімуму. ФОП 2 групи: 20% від мінімальної зарплати.

Для ФОП 3 групи передбачено фіксовану ставку: