Кто может работать на едином налоге

ФЛП и юридические лица, у которых годовой доход не превышает установленный законом лимит и которые работают в сферах услуг, торговли или производства, могут платить единый налог, сообщает 24 Канал со ссылкой на ВРУ.

Читайте также Китай отменил налоговые льготы на некоторые металлы

Преимущества единого налога для предпринимателей

Упрощение бухгалтерского учета и отчетности.

и отчетности. Меньшая налоговая нагрузка по сравнению с другими системами налогообложения.

по сравнению с другими системами налогообложения. Уменьшенные штрафы за несвоевременную уплату или подачу отчетов.

Важно! Эта система является оптимальным выбором для многих бизнесов, стремящихся сосредоточиться на развитии, минимизируя административные расходы.

Какие суммы надо платить с единым налогом

Единый налог для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) 1 и 2 групп зависит от прожиточного минимума и минимальной зарплаты, а именно:

ФЛП 1 группы : 10% от прожиточного минимума.

: 10% от прожиточного минимума. ФЛП 2 группы: 20% от минимальной зарплаты.

Для ФЛП 3 группы предусмотрена фиксированная ставка: