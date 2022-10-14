Відповідну інформацію повідомили у НАТО 14 жовтня. Там також розповіли, що у навчаннях візьмуть участь 14 країн Альянсу.

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НАТО починає щорічні ядерні навчання

Військово-повітряні сили країн НАТО будуть відпрацьовувати засоби ядерного стримування за участю десятків літаків над північно-західною Європою починаючи з понеділка, 17 жовтня 2022 року,

– повідомили в Альянсі.

За даними НАТО, ці навчання, які триватимуть до 30 жовтня, є рутинними, циклічними тренуваннями.

У навчаннях з ядерного стримування "Стійкий полудень" візьмуть участь 60 літаків різних типів, включно з винищувачами п'ятого покоління та стратегічними бомбардувальниками B-52, які здійснять переліт з авіабази у США до Європи.

За офіційними даними Альянсу:

цього року бомбардувальники B-52 літатимуть з авіабази Майнот у Північній Дакоті;

тренувальні польоти проходитимуть над Бельгією, Північним морем та Великою Британією;

реальна бойова зброя використовуватись не буде.

"Ці навчання допомагають забезпечити захищеність, безпеку і дієвість сил ядерного стримування Альянсу", – сказала речниця НАТО Оана Лунгеску.

Генсек НАТО анонсував навчання

Варто пригадати, що генсек НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу 11 жовтня заявив, що в НАТО "уважно стежать" за ядерними силами Росії. Генсек також анонсував, що наступного тижня Альянс проведе свої щорічні навчання ядерного стримування.

Завуальовані ядерні загрози" Владіміра Путіна були "небезпечними та безвідповідальними", і Кремль знав, що ядерну війну "не можна виграти". Ми уважно стежимо за ядерними силами Росії. Ми не помітили жодних змін у позиції Росії, але залишаємося пильними,

– сказав Столтенберг.

Генсек НАТО також запевнив, що навчання, які матиме Альянс, були заплановані задовго до нападу на Україну й мають забезпечити ефективність сил ядерного стримування НАТО.

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