Керівники громади наголосили, що Україна є "щитом Європи" і вільного світу. Фото з акції оприлюднили в мережі, передає 24 канал.
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Українські захисники сьогодні уособлюють героїзм і мужність воїнів багатьох поколінь, воїнів багатьох країн – усіх тих, хто протягом століть відстоював ідеали свободи, свою землю і боровся за незалежність,
– наголосили очільники громади.
Під час акції згадали бійців, які захищають не лише синьо-жовтий стяг рідної країни, а й кольори 5 континентів.
Важливо підтримувати Україну до перемоги
Демонстранти зазначали, що сучасна Росія – це терористична держава, яка розуміє лише мову сили. Зупинити її може лише перемога української армії на полі бою, сприяє цій перемозі – західна зброя. Тому так важливо вистояти і підтримувати Україну до остаточної перемоги.
Додали, що цього тижня завдали 2 удари по Путіну з боку міжнародної спільноти:
- 12 жовтня Генеральна Асамблея ООН 173 голосами засудила незаконні анексії українських територій.
- 13 жовтня Парламентська Асамблея Ради Європи одноголосно проголосувала за резолюцію, яка визнає Росію терористичною державою.
Акція на підтримку українських захисників у Ліоні / Фото з фейсбуку Pierre St:
Путінський режим загрожує всьому світу
Українці в Ліоні наголосили, що майже після 8 місяців повномасштабної війни міжнародна спільнота нарешті визнала Путіна як терориста, яким він був протягом багатьох років. Відзначили, що диктатор втягнув значну частину свого населення в криваву і божевільну колоніальну кампанію, з якої вже не знає, як вирватися.
"Путін та його авторитарний режим становлять серйозну загрозу миру в усьому світі і мають бути розгромлені, як були розгромлені нацистська Німеччина та Адольф Гітлер у травні 1945 року", – підсумували демонстранти.
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