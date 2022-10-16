Керівники громади наголосили, що Україна є "щитом Європи" і вільного світу. Фото з акції оприлюднили в мережі, передає 24 канал.

До речі "Росія – терорист": у французькому Ліоні пройшла акція на підтримку України

Українські захисники сьогодні уособлюють героїзм і мужність воїнів багатьох поколінь, воїнів багатьох країн – усіх тих, хто протягом століть відстоював ідеали свободи, свою землю і боровся за незалежність,

– наголосили очільники громади.

Під час акції згадали бійців, які захищають не лише синьо-жовтий стяг рідної країни, а й кольори 5 континентів.

Важливо підтримувати Україну до перемоги

Демонстранти зазначали, що сучасна Росія – це терористична держава, яка розуміє лише мову сили. Зупинити її може лише перемога української армії на полі бою, сприяє цій перемозі – західна зброя. Тому так важливо вистояти і підтримувати Україну до остаточної перемоги.

Додали, що цього тижня завдали 2 удари по Путіну з боку міжнародної спільноти:

12 жовтня Генеральна Асамблея ООН 173 голосами засудила незаконні анексії українських територій.

13 жовтня Парламентська Асамблея Ради Європи одноголосно проголосувала за резолюцію, яка визнає Росію терористичною державою.

Акція на підтримку українських захисників у Ліоні / Фото з фейсбуку Pierre St:

Путінський режим загрожує всьому світу

Українці в Ліоні наголосили, що майже після 8 місяців повномасштабної війни міжнародна спільнота нарешті визнала Путіна як терориста, яким він був протягом багатьох років. Відзначили, що диктатор втягнув значну частину свого населення в криваву і божевільну колоніальну кампанію, з якої вже не знає, як вирватися.

"Путін та його авторитарний режим становлять серйозну загрозу миру в усьому світі і мають бути розгромлені, як були розгромлені нацистська Німеччина та Адольф Гітлер у травні 1945 року", – підсумували демонстранти.

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