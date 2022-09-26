Від початку повномасштабного наступу в містах Європи регулярно відбуваються акції на підтримку нашої держави. У Ліоні люди вийшли з плакатами, щоб вкотре заявити, що росіян – країна-терористка. Про це повідомляє 24 канал.

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Мітинг в Ліоні на підтримку України

Декілька десятків людей у Франції вийшли, щоб засудити російську агресію. Активісти тримали плакати, на яких було зазначено, що "росія – держава-терористка".

Українські рятувальники витягли поранену вагітну жінку зі зруйнованого росіянами пологового будинку Маріуполя,

– написала одна з учасниць акції на своєму плакаті.

Також протестувальники згадали катастрофу в Оленівці, масові поховання в Ізюмі та закликали Європейський Союз більше допомагати Україні.

Ліонці підтримують Україну у війні проти росії: дивіться фото 24 каналу

Учасники акції тримали фото, на яких видно усі жахи війни. Окрім того, на фоні звучала сумна музика відомого українського композитора Мирослава Скорика.

У Франції підтримують Україну та засуджують дії росії: дивіться відео 24 каналу з акції в Ліоні

Французи разом з Україною

Нещодавно французький публіцист та філософ Бернар-Анрі Леві відвідав прифронтові райони України. Він написав розлогий репортаж про нашу державу, а також визначив роль України у світі. На його думку, наша держава захищає Європу та стримує російську агресію. Він переконаний, що ми переможемо у війні з країною-терористкою.

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Окрім того, Володимир Зеленський зустрівся з французьким актором та продюсером Аленом Делоном. Відомий діяч світового кіно вирішив взяти інтерв'ю у нашого президента. Під час розмови Зеленський сказав, що загибель великої кількості українців – це план путіна, також він переконаний, що росія програє. Ален Делон не зміг не погодитись зі словами глави нашої держави.

Варте уваги – різка реакція президента Франції на звернення путіна: дивіться відео