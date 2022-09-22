Кулеба зазначив, що зараз Україна та Франція працюють над постачанням для ЗСУ нових самохідних артилерійських установок Caesar.

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Ми зосередилися на способах притягнення росії до відповідальності за її злочини та внеску Франції у відновлення постраждалих від війни регіонів України. Також ми працюємо над постачанням нових Caesar в Україну,

– розповів Кулеба.

Він додав, що презентував колезі гарантії безпеки, які напрацювала Україна.

Що відомо про САУ Caesar

Франція вже передавала ці гаубиці Україні у червні. Тоді президент Еммануель Макрон повідомляв, що його країна відправила ЗСУ 6 САУ та "значну кількість бронетехніки". У вересні Париж пообіцяв надати старіші моделі Caesar, які вже зняли з озброєння країни. Мовиться про TFR1.

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Зауважимо, що Caesar може здійснювати постріл на 38 кілометрів. Цифрова система керування вогнем дозволяє відкривати вогонь менше ніж 60 секунд після зайняття позиції.

До речі, у травні головнокомандувач Збройних Сил Валерій Залужний казав, що Caesar – вже на передовій. Наші військові дуже швидко навчилися працювати з цією зброєю й використовувати її проти ворога.

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