Про це 24 каналу розповів журналіст з Франції Максим Соколов. Він наголошує, що українці можуть сподіватися на підтримку від Франції.
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На його думку, успіхи України важливі не тільки для нас, а й для західних лідерів.
"Бо вони можуть засвідчити перед своїми народами, що вони допомагали і є результат. Тобто гроші платників податків пішли на те, що Україна змогла відбити частину своїх територій і переломити хід війни", – пояснив журналіст.
Максим Соколов наголосив, що і Макрон, і Шольц, і Байден дуже задоволені тим, що Україна показала такі результати.
Французи в захваті від контрнаступу ЗСУ
За словами Соколова, французам вже набридли розмови Макрона з путіним, їм набагато цікавіше спостерігати за тим, як Україна веде контрнаступ, звільняє свої території, захоплює полонених та трофеї окупантів.
Тому зараз у Франції одне задоволення – дивитися політичні новини та ток-шоу після того, як Україна майже зійшла зі шпальт ефірів від тиском проблем у Франції. І зараз разом з похороном Єлизавети ІІ, це топ новина у всіх французьких ЗМІ,
– зазначив журналіст.
Соколов про реакцію французів на контрнаступ ЗСУ: відео
Контрнаступ ЗСУ на Харківщині: основне
- Збройні Сили України звільнили від російських військ вже 3 800 квадратних кілометрів Харківщини. Кількість деокупованих міст і сіл сягнула 300. Приблизно 150 тисячі українців стали вільними від окупації.
- 8 вересня президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що ЗСУ звільнили місто Балаклію. 9 вересня Нацгвардія повідомила, що вдалось звільнити село Волохів Яр;
- 11 вересня ЗСУ звільнили Нову Гусарівку, що біля Балаклії. Українські герої також звільнили місто Куп'янськ. Село Савинці та Мартове теж повернулися під контроль України;
- Згодом українські захисники повернули під контроль України ще 2 села: Василенкове та Артемівку. 11 вересня президент підтвердив, що ЗСУ вдалося звільнити селище Чкаловське;
- Згодом 107 окрема бригада Сил територіальної оборони Буковини продемонструвала, що український стяг встановлено й у Великій Комишувасі, а також у Козачій Лопані.
- Крім того, ЗСУ звільнили ще Байрак, Щурівку і Вільхуватку. Міський голова В'ячеслав Задоренко розповів, що українські захисники повністю деокупували Дергачівську громаду.