Про це 24 каналу розповів журналіст з Франції Максим Соколов. Він наголошує, що українці можуть сподіватися на підтримку від Франції.

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На його думку, успіхи України важливі не тільки для нас, а й для західних лідерів.

"Бо вони можуть засвідчити перед своїми народами, що вони допомагали і є результат. Тобто гроші платників податків пішли на те, що Україна змогла відбити частину своїх територій і переломити хід війни", – пояснив журналіст.

Максим Соколов наголосив, що і Макрон, і Шольц, і Байден дуже задоволені тим, що Україна показала такі результати.

Французи в захваті від контрнаступу ЗСУ

За словами Соколова, французам вже набридли розмови Макрона з путіним, їм набагато цікавіше спостерігати за тим, як Україна веде контрнаступ, звільняє свої території, захоплює полонених та трофеї окупантів.

Тому зараз у Франції одне задоволення – дивитися політичні новини та ток-шоу після того, як Україна майже зійшла зі шпальт ефірів від тиском проблем у Франції. І зараз разом з похороном Єлизавети ІІ, це топ новина у всіх французьких ЗМІ,

– зазначив журналіст.

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