Об этом 24 канала рассказал журналист из Франции Максим Соколов. Он отмечает, что украинцы могут надеяться на поддержку от Франции.

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По его мнению, успехи Украины важны не только для нас, но и для западных лидеров.

"Ибо они могут засвидетельствовать перед своими народами, что они помогали и есть результат . То есть деньги налогоплательщиков пошли на то, что Украина смогла отбить часть своих территорий и переломить ход войны", – объяснил журналист.

Максим Соколов подчеркнул, что и Макрон, и Шольц, и Байден очень довольны тем, что Украина показала подобные результаты.

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По словам Соколова, французам уже надоели разговоры Макрона с Путиным, им гораздо интереснее наблюдать за тем, как Украина ведет контрнаступление , освобождает свои территории, захватывает пленных и трофеи оккупантов.

Поэтому сейчас во Франции одно удовольствие – смотреть политические новости и ток-шоу после того, как Украина почти сошла со страниц эфиров от давления проблем во Франции. И сейчас вместе с похоронами Елизаветы II, это топ новость во всех французских СМИ,

– отметил журналист.

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