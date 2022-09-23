Відреагував на таке рішення й президент Франції Еммануель Макрон. Він назвав його "помилкою" і втраченою можливістю "йти шляхом до миру".

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Кілька місяців тому Володимир Путін передає повідомлення: "На мене було вчинено агресію з боку НАТО, вони спровокували ситуацію, а я просто відреагував". Тепер усім зрозуміло, що лідер, який вирішив піти війною, лідер, який вирішив ескалувати – це президент путін,

– сказав Макрон.

У нього немає раціонального пояснення такому вчинку диктатора. А вторгнення росії в Україну Макрон назвав "стратегією втручання Німеччини" та "наслідком після COVID-19" через ізоляцію путіна під час пандемії.

Думка Макрона про "референдуми"

Еммануель Макрон розкритикував квазіреферендуми на Донбасі. Президент Франції заявив, що вони є цинічними та імітують демократію. Він запевнив, що їх ніколи не визнають і назвав це цинізмом. Ці псевдореферендуми не матимуть жодних юридичних наслідків.

На думку президента Франції, кремль намагається спародувати демократію та легітимізувати псевдореферендуми.

Але Макрон також запевняв, що він не припинятиме діалог з володимиром путіним та анонсував нову розмову з ним.

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