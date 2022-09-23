Отреагировал на такое решение и президент Франции Эммануэль Макрон. Он назвал его "ошибкой" и упущенной возможностью "идти по пути к миру".

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Несколько месяцев назад владимир путин передал сообщение: "На меня была совершена агрессия со стороны НАТО, они спровоцировали ситуацию, а я просто отреагировал". Теперь всем понятно, что лидер, который решил пойти войной, лидер, который решил эскалировать – это президент путин,

– сказал Макрон.

У него нет рационального объяснения такому поступку диктатора. А вторжение россии в Украину Макрон назвал "стратегией вмешательства Германии" и "последствием после COVID-19" из-за изоляции путина во время пандемии.

Мнение Макрона о "референдумах"

Эммануэль Макрон подверг критике квазиреферендумы на Донбассе. Президент Франции заявил, что они циничны и имитируют демократию. Он заверил, что их никогда не признают, и назвал это цинизмом. Эти псевдореферендумы не будут иметь никаких юридических последствий.

По мнению президента Франции, кремль пытается спародировать демократию и легитимизировать псевдореферендумы.

Но Макрон также уверял, что он не будет прекращать диалог с владимиром путиным и анонсировал новый разговор с ним.

Резкая реакция Макрона на обращение путина: смотрите видео