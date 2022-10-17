Окупанти зможуть продовжити цинічно гатити по мирних українських містах, однак це не надасть їм стратегічного перелому. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник.

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Іранські ракети не нададуть стратегічної переваги

Війна триває вже 8-й місяць і за цей час російські загарбники випустили по Україні понад 4 тисячі ракет – це безпрецедентне явище, яке не має прикладів в історії. Втім, зламати український дух у росіян не вийшло. Натомість вони досягають абсолютно протилежної мети – наша лють і бажання помсти тільки зростає.

Разом з тим, цим явищем не варто нехтувати, а також тішити себе ілюзіями, що в Росії ось-ось усе закінчиться,

– зауважив військовий експерт.

"Дійсно їхній стратегічний ракетний потенціал – підірваний, але не зруйнований. Їхня потреба – до 10 ракет на день. Зможуть 1 – 2 на тиждень, але таки зможуть", – розповів Черник.

Він підкреслив, що рано чи пізно "хребет військово-промислового комплексу Росії буде зламаний", однак це доволі довгий шлях. Тож військовий експерт наголосив, щоб українці не нехтували своєю безпекою та під час повітряної тривоги спускалися в укриття.

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Що має бути з Росією після війни

Черник пояснив, що країна-агресорка не може зламати Україну, тому їй нічого не лишається, як руйнувати її. Крім того, жодні переговори з Росією ні до чого не призведуть. Військовий експерт назвав 5 принципів, яких мають дотримуватися щодо країни-агресорки, щоб наша держава після війни могла "спокійно видихнути", зокрема:

розпад Росії;

у них забирають ядерну зброю;

відрізають від нафти та газу в Сибірі;

Україна вступає до Північноатлантичного альянсу;

росіяни проходять санацію, як свого часу нацистська Німеччина та імператорська Японія.

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