Оккупанты смогут продолжить цинично бить по мирным украинским городам, однако это не придаст им стратегический перелом. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник.

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Иранские ракеты не дадут стратегического преимущества

Война длится уже 8-й месяц и за это время российские захватчики выпустили по Украине более 4 тысяч ракет – это беспрецедентное явление, не имеющее примеров в истории. Впрочем, сломать украинский дух у россиян не получилось. Зато они достигают совершенно противоположной цели – наша ярость и желание мести только растет.

Вместе с тем, этим явлением не стоит пренебрегать, а также тешить себя иллюзиями, что в России вот-вот все закончится,

– заметил военный эксперт.

"Действительно их стратегический ракетный потенциал – взорван, но не разрушен. Их потребность – до 10 ракет в день. Смогут 1 – 2 в неделю, но смогут", – рассказал Черник.

Он подчеркнул, что рано или поздно "хребет военно-промышленного комплекса России будет сломан", однако это достаточно долгий путь. Военный эксперт подчеркнул, чтобы украинцы не пренебрегали своей безопасностью и во время воздушной тревоги спускались в укрытие.

Черник объяснил, предпочтут ли России преимущество иранские ракеты: смотрите видео

Что должно быть с Россией после войны

Черник объяснил, что страна-агрессорка не может сломать Украину, поэтому ей ничего не остается, как разрушать ее. Кроме того, никакие переговоры с Россией ни к чему не приведут. Военный эксперт назвал 5 принципов, которые должны придерживаться в отношении страны-агрессорки, чтобы наше государство после войны могло "спокойно выдохнуть", в частности:

распад России;

у них забирают ядерное оружие;

отрезают от нефти и газа в Сибири;

Украина вступает в Североатлантический альянс;

россияне проходят санацию, как в свое время нацистская Германия и императорская Япония.

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