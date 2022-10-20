Кремлівська "перебудова"

Тобто диктаторському режиму Кремля необхідно зміцнити свій вплив на тимчасово окупованих територіях України, у найкоротші терміни побудувати ідентичну політичну систему, як у Росії, а також створити та привести в дію регіональні представництва всіх органів влади Росії на тимчасово окупованій території України.

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Отже, наразі у зоні окупації йде особливий період, який ініціював перший заступник глави Адміністрації президента РФ Сєргєй Кірієнко. Суть цього періоду полягає у реалізації алгоритму побудови мережі державних, політичних та громадських організацій Росії на тимчасово окупованих територіях України. Для цього вже зараз розпочався процес формування регіональних представництв і кадрових призначень на посади голів парламентських політичних партій Росії на тимчасово окупованих територіях України.

Партія "Єдина Росія"

Регіональні відділення очолили:

Луганська область – Денис Мірошниченко , "голова парламенту" псевдореспубліки терористів на окупованій Луганщині.

, "голова парламенту" псевдореспубліки терористів на окупованій Луганщині. Донецька область – Денис Пушилін , ватажок терористів окупованих територій Донеччини.

, ватажок терористів окупованих територій Донеччини. Херсонська область – Ігор Костюкевич , депутат Держдуми РФ.

, депутат Держдуми РФ. Запорізька область – Галина Данильченко, голова окупаційної адміністрації Мелітополя.

Партія КПРФ

Регіональні відділення очолили:

Луганська область – Ігор Гуменюк , перший секретар компартії псевдоутворення на Луганщині.

, перший секретар компартії псевдоутворення на Луганщині. Донецька область – Борис Литвинов , перший секретар псевдоутворення на Донеччині.

, перший секретар псевдоутворення на Донеччині. Херсонська область – відбувається пошук кандидатури.

Запорізька область – йде пошук кандидатури.

Партія "Справедлива Росія за правду"

Регіональні відділення очолили:

Луганська область – Геннадій Тараканов , голова центру СРЗП на окупованій Луганщині та керівник мережі супермаркетів "Матрьошка".

, голова центру СРЗП на окупованій Луганщині та керівник мережі супермаркетів "Матрьошка". Донецька область – Олексій Жигулін , адвокат та голова центру СРЗП на окупованій Донеччині.

, адвокат та голова центру СРЗП на окупованій Донеччині. Херсонська область – йде пошук кандидатури.

Запорізька область – йде пошук кандидатури.

Під час вибору кандидатів у Запорізькій та Херсонській областях перевага надаватиметься представникам штабів Захара Прілєпіна, який є співголовою партії СРЗП.

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Партія ЛДПР

Регіональні відділення очолили:

Луганська область – йде пошук кандидатури.

Донецька область – Андрій Крамар , радник ватажка псевдореспубліки терористів.

, радник ватажка псевдореспубліки терористів. Херсонська область – йде пошук кандидатури.

Запорізька область – Катерина Уманець, голова окупаційної адміністрації Кирилівки, в минулому активістка політичної партії "Союз Лівих Сил".

За даними місцевих джерел, за останні шість місяців 2022 року до політичної партії РФ "Єдина Росія" вступило понад 48 тисяч жителів окупованої частини Луганської та Донецької областей. Партія "Єдина Росія" поглинає раніше створені політичні проєкти на окупованих територіях Луганської та Донецької областей – громадський рух "Мир Луганщині", громадський рух "Донецька республіка", громадський рух "Вільний Донбас". Але визначилися не лише з партійними кадрами, а ще й призначили партійних кураторів окупованих територій.

Так, політична рада партії ЄР визначила склад депутатів Держдуми РФ для підтримки зв'язку з "виборцями" на окупованих РФ територіях України:

окупована частина Донецької області – Зураба Макієва ;

; окупована частина Луганської області – Віктора Водолацького ;

; окупована частина Запорізької області – Артема Бічаєва ;

; окупована частина Херсонської області – Ігоря Костюкевича.

Також політична рада партії "Єдина Росія" затвердила інтеграційну програму для оперативного проведення процесів інтеграції тимчасово окупованих територій України з РФ. Вона спрямована на інтеграцію у сфері освіти, громадської та політичної діяльності, культурного та спортивного життя місцевого населення. Розробкою програми займалися представники фонду "Русскій мір".

Політична партія КПРФ також вибудовує партійні структури. Так, станом на 1 жовтня 2022 року Комуністична партія Росії завершила процедуру поглинання комуністичних партій тимчасово окупованих територій Донбасу і розпочала створення регіональних відділень КПРФ у Луганській, Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях. ЦК КПРФ ухвалив рішення про призначення координаторів робочих груп з числа депутатів Держдуми з підготовки конференцій для створення відділень.

У Донецькій області цю роботу очолить депутат Держдуми РФ Казбек Тайсаєв, у Луганській області – депутат Євген Безсонов, у Запорізькій області – сам депутат Андрій Ющенко, Херсонській області – депутат Олексій Курінний.

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Велике перекроювання під Путіна

Паралельно з формуванням представництв політичних партій Росії на тимчасово окупованих територіях України Центрвиборчком Росії вперше провів засідання за участю комісій недавно анексованих територій України й анонсував розробку "дорожніх карт" з інтеграції окупованих територій до російської виборчої системи. До кінця 2022 року стоїть завдання щодо формування територіальних виборчих комісій. Початок виборчої кампанії-2023 у зоні окупації має стартувати у червні.

Тобто Кремль планує провести "вибори" до місцевих рад на окупованих територіях України восени 2023 року. А за особливий період окупанти планують встановити там представництво силових органів з метою тотального контролю силовиків за всіма процесами.

Варто звернути увагу, що керівниками окупаційних адміністрацій у регіонах будуть ті, хто призначений керувати представництвом політичної партії "Єдина Росія". З усіх гауляйтерів, які діють, керувати представництвом "Єдиної Росії" залишили тільки ватажка терористів на окупованій частині Донеччини Дениса Пушиліна.

У період особливого періоду, а це чотири місяці, кадрових змін не планується, але після формування та запуску в роботу представництв усіх силових органів Росії підуть перші зміни глав окупаційних адміністрацій.

Оголошення президентом Росії Владіміром Путіним воєнного стану на тимчасово окупованих територіях України необхідне для того, щоб встановити там владу Росії, а також зачистити сепаратистські еліти, які вступили у відкритий конфлікт з Кірієнком влітку 2022 року, коли він активно почав формувати під себе кадрову політику, яка не сподобалася місцевим елітам.

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