Задокументований злочин
Але ми розуміємо, що як би вони не називали захоплення і грабіж частини нашої землі, це все одно залишається несправедливою загарбницькою війною.
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Путіна виводять з-під удару
Але є й ще один чудовий момент, пов'язаний із нещодавніми рішеннями російської влади. Тепер за всі військові питання відповідає свіжопризначений генерал і м'ясник Суровікін, а за всі організаційні та економічні питання, пов'язані з війною, – прем'єр-міністр Мішустін.
А кремлівський фюрерок Путін, який розв'язав війну заради задоволення своїх комплексів уже ніби й ні до чого. Вже й не відповідає за провали росіянської кампанії та за сотні тисяч понівечених та занапащених життів. Сидить на двох валізках і косить під білого та пухнастого...
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Вирок вже пролунав
Ось ніколи вожді не відмовляються від лаврів та почестей за перемоги! Навпаки, приписують чужі. А якщо Путін відповзає вбік, то навіть у Кремлі починають розуміти, що війна проти України провалена і котиться під укіс.
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