Задокументований злочин

Але ми розуміємо, що як би вони не називали захоплення і грабіж частини нашої землі, це все одно залишається несправедливою загарбницькою війною.

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За цим воєнним станом окупанти отримали право мобілізувати місцеве населення, реквізувати транспорт, відбирати підприємства та бізнес, відправляти людей на примусові роботи, переселяти їх у якісь російські тьмутаракані. Але загарбники і так це робили, хіба що тепер у них з'явився папірець з Кремля, який зовсім не скасовує факт, що те, що відбується, є військовим злочином.

Путіна виводять з-під удару

Але є й ще один чудовий момент, пов'язаний із нещодавніми рішеннями російської влади. Тепер за всі військові питання відповідає свіжопризначений генерал і м'ясник Суровікін, а за всі організаційні та економічні питання, пов'язані з війною, – прем'єр-міністр Мішустін.

А кремлівський фюрерок Путін, який розв'язав війну заради задоволення своїх комплексів уже ніби й ні до чого. Вже й не відповідає за провали росіянської кампанії та за сотні тисяч понівечених та занапащених життів. Сидить на двох валізках і косить під білого та пухнастого...

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Вирок вже пролунав

Ось ніколи вожді не відмовляються від лаврів та почестей за перемоги! Навпаки, приписують чужі. А якщо Путін відповзає вбік, то навіть у Кремлі починають розуміти, що війна проти України провалена і котиться під укіс.

Так, крах недоімперії станеться не завтра. Але він неминучий. Не допоможуть ні воєнний, ні надзвичайний, ні навіть потойбічний стан.

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