Сигнал тревоги для Европы
1) дрон летит на сотни километров. Если вдруг злодеи захотят "пошалить" с корабля в Средиземном море, откуда-то из Балкан или даже из Северной Африки, то эффект будет тонизирующим.
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2) Практика террористических атак с целью вызвать гуманитарный кризис может стать заразной для других злодеев, если не встретит достойного отпора. Потому что недорого, несложно и сердито.
Угроза от иранских дронов-камикадзе нависла не только над Украиной / Коллаж 24 канала
Даже сейчас дрон может пролететь над территорией Украины и случайно упасть где-нибудь в ЕС/НАТО.
Поэтому или ЕС/НАТО получат 1000 километров безопасного воздушного пространства у своих границ, или возможны "сюрпризы".
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