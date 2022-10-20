Преступления, скрытые под "буквой закона"
- Эвакуация объектов хозяйственного, общественного и культурного назначения.
- Отселение жителей РФ в безопасные районы.
- Интернирование (изоляция) граждан иностранного государства, воюющего с РФ.
Актуальное Россия пускает "метастазы": что задумал Кремль на оккупированных территориях Украины
Репетиция армии мародеров
Более миллиона "интернировали" в Украину, а остальных под угрозой "изоляции" заставили поменять гражданство.
"Новых граждан", оставшихся без средств к существованию, сначала за небольшое вознаграждение наняли, а затем поголовно принудительно призвали в армию агрессора.
Достойно внимания ЕС и НАТО могут ожидать "сюрпризов" из-за иранских дронов
Военное положение не пришло в Россию. Кремль приносит войну туда, куда достают боевая пропаганда, военная логистика и вооруженные силы агрессора.
Путин объявил военное положение на захваченных украинских территориях: смотрите видео