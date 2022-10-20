Преступления, скрытые под "буквой закона"

Эвакуация объектов хозяйственного, общественного и культурного назначения.

Отселение жителей РФ в безопасные районы.

Интернирование (изоляция) граждан иностранного государства, воюющего с РФ.

Актуальное Россия пускает "метастазы": что задумал Кремль на оккупированных территориях Украины

Репетиция армии мародеров

Напомню, как это было на Донбассе после 2014 года. Десятки украинских предприятий вывезли в Россию (по версии пропаганды – "эвакуировали", "спасли"). Сотни тысяч местных жителей "отселили" в Россию.

Более миллиона "интернировали" в Украину, а остальных под угрозой "изоляции" заставили поменять гражданство.

"Новых граждан", оставшихся без средств к существованию, сначала за небольшое вознаграждение наняли, а затем поголовно принудительно призвали в армию агрессора.

Достойно внимания ЕС и НАТО могут ожидать "сюрпризов" из-за иранских дронов

Военное положение не пришло в Россию. Кремль приносит войну туда, куда достают боевая пропаганда, военная логистика и вооруженные силы агрессора.

Путин объявил военное положение на захваченных украинских территориях: смотрите видео