Злочини, приховані під "буквою закону"

Евакуація об'єктів господарського, соціального та культурного призначення.

Відселення жителів РФ у безпечні райони.

Інтернування (ізоляція) громадян іноземної держави, що воює з РФ.

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Репетиція армії мародерів

Нагадаю, як це було на Донбасі після 2014 року. Десятки українських підприємств вивезли до Росії (за версією пропаганди – "евакуювали", "врятували"). Сотні тисяч місцевих жителів "відселили" до Росії.

Понад мільйон "інтернували" в Україну, а решту під загрозою "ізоляції" змусили поміняти громадянство.

"Нових громадян", які залишилися без засобів існування, спочатку за невелику винагороду найняли, а потім поголовно примусово призвали в армію агресора.

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Воєнний стан не прийшов до Росії. Кремль приносить війну туди, куди дістають бойова пропаганда, військова логістика та збройні сили агресора.

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