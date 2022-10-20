Неизлечимая болезнь россиян

Профессор, доктор физико-математических наук. Не верила в "распятых мальчиков", "8 лет бомбили Донецк" и не была замечена в тренде "победобесия".

Не пропустите Терминальная стадия безумия, или О каком сценарии для Украины мечтает Россия

До недавнего времени говорила, что необходимо искать понимание дипломатическим путем. Потому и, по словам приятеля, он не разорвал с ней родственных отношений.

Недавно она позвонила ему и сказала: "Как вы не можете понять такой математически простой вещи. Вы либо будете с нами навеки, либо от Украины останется выжженная пустыня. Вам нужно смириться с тем, что мы вас никогда не отпустим. Мы не будем считаться с ценой, потому что не можем существовать без Украины. Это константа. Мы не можем проиграть. Поэтому вы обречены..." Приятель послал ее вслед за кораблем…

Важное Путин отползает в сторону, а в Кремле понимают, что крах недоимперии неизбежен

Не забыть и не простить

После нашей победы российско-украинскую войну, вероятно, будут по-разному называть. Войной за независимость или освободительной войной. Однако нужно говорить, что мы ведем экзистенциальную войну – война за наше право существовать.

Большая благодарность ВСУ, что отстаиваете это бесценное право на свободу. И когда после нашей победы недобитые москальские "волки" снова наденут овечьи шкуры, должны никогда не забывать, что их цели остались неизменными.

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