Невиліковна хвороба росіян

Професорка, докторка фізико-математичних наук. Не вірила у "розп'ятих мальчіков", "8 лєт бомбілі Донєцк" і не була помічена в тренді "побєдобєсія".

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Донедавна говорила, що необхідно шукати порозуміння дипломатичним шляхом. Тому й, зі слів приятеля, він не розірвав з нею родинних стосунків.

Нещодавно вона подзвонила йому і сказала: "Як ви не можете зрозуміти такої математично простої речі. Ви або будете з нами навіки, або від України залишиться випалена пустеля. Вам треба змиритися з тим, що ми вас ніколи не відпустимо. Ми не рахуватимемося з ціною, бо не можемо існувати без України. Це константа. Ми не можемо програти. Тому ви приречені..." Приятель послав її вслід за кораблем…

Важливе Путін відповзає вбік, а у Кремлі розуміють, що крах недоімперії неминучий

Не забути і не пробачити

Після нашої перемоги російсько-українську війну, ймовірно, по-різному називатимуть. Війною за незалежність чи визвольною війною. Однак необхідно говорити, що ми ведемо екзистенційну війну – війна за наше право існувати.

Велика вдячність ЗСУ, що відстоюєте це безцінне право на свободу. І коли після нашої перемоги недобиті москальські "вовки" знову одягнуть овечі шкури, маємо ніколи не забувати, що їх цілі залишилися незмінними.

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